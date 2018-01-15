Akıllı Dönüşümlerin Önemi Vurgulandı

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, akıllı dönüşümlerin önemine dikkat çekerek tüm paydaşları 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na (ICSG 2018) katkı vermeye davet etti.

20’nci yüzyılın son bölümünde özellikle haberleşme ve bilgisayar teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin altyapı sistemlerini ve şebeke endüstrilerini de etkilediğini vurgulayan EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, “Akıllı şebeke ve akıllı sistemler sayesinde iş ve işlemlerin uzaktan ve otomatik süreçlerle yönetilmesi mümkün hale geldi. Bu amaca hizmet etmek ve geleceğin sistemlerini birlikte akıllandırmak adına tüm paydaşları ICSG 2018’e katkı vermeye davet ediyorum” dedi.

“Büyük Verimsizliklerin Önüne Geçmenin Hayali”

Akıllı şebekeler ve akıllı sistemler üzerinde yoğun mesai harcadıklarını belirten Ertürk, “Dönüşümü başlattığımız akıllı sistemler ile tüm sistemin uzaktan izlenebilmesi ve yönlendirilebilmesi mümkün hale gelecektir. Bu da hem anlık kararların verilmesinde hem işletmecilik süreçlerinin yönetilmesinde hem de uzun vadeli stratejilerin ve iş planlarının geliştirilmesinde yeni bir işletmecilik anlayışı sunacaktır. Sürekli gelişen ve karmaşa düzeyi artan, doğru yönetilememesi durumunda büyük verimsizliklerin ortaya çıkma riski bulunan günümüz dünyasında, akıllandırma bu karmaşayı ve dönüşümü yönetmenin anahtarıdır aslında” diye konuştu.

“Tarafların Birlikte Hareket Etmesi Gerek”

Sistemlerin akıllandırılmasının büyük bir dönüşüm gerektirdiğini sözlerine ekleyen EPDK Başkan Yardımcısı Ertürk, “Bu dönüşüm sadece malzeme dünyasında değil, insan zihninde, iş tutuş tarzında ve iş yönetim tarzında da bir dönüşüm anlamına gelmektedir. Bu sebeple, bu büyük dönüşüme yön veren, dönüşümün yürütücüsü olan ve dönüşüme destek veren tüm tarafların hep birlikte hareket edebilmesi, dönüşümün en optimal şekilde gerçekleşmesi için elzemdir” dedi.

“Hedef Ortak Aklın Buluşmasını Ve Gelişmesini Desteklemek”

Mehmet Ertürk sözlerine şöyle devam etti: “ICSG 2018’de yapmaya çalıştığımız da bu dönüşüme katkı vermek; konunun tüm taraflarını çok geniş bir katılımla yılda bir kez bir araya getirerek hem farkındalık düzeyine artırmak hem de ortak aklın ve ortak dilin oluşmasına zemin hazırlamaktır. İlk yıllarda temel hedefi farkındalık ve ortak dil oluşturmak olan bu etkinlik ile bu amaca artık ulaştığımızı düşünüyorum. Bundan sonra yapmamız gereken ise ortak aklın oluşmasını ve gelişmesini desteklemek olmalıdır. Bu amaca hizmet etmek ve geleceğin sistemlerini birlikte akıllandırmak adına tüm paydaşları 2018 yılında altıncısını düzenleyeceğimiz kongre ve fuarımıza katkı vermeye davet ediyorum.”

10 Binin Üzerinde Sektör Temsilcisi Buluşacak

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye yakın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Birleşik Krallık’ın ülke partneri olduğu; 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında Birleşik Krallık, ABD, Nijerya ve Hindistan’ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018’e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

İstanbul Kongre Merkezinde Gerçekleştirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı , 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Uluslararası Bir Platform Sağlayacak

Endoks, Klorsis, Köhler ve Luna’nın ana sponsorluğunu üstlendiği 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.