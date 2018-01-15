Kobilerin Döviz Sınırlandırılması Kaldırılmalı

Ekonomi yönetimi tarafından döviz girdisi olmayan şirketlerin, döviz kredisi kullanmaması yönündeki çalışmaları, leasing sektöründe tedirginlik yarattı. Finansal kiralama alacaklarının büyük kısmının döviz cinsinden olduğu leasing sektörü, döviz kredisine getirilmesi planlanan sınırlamanın sektörü derinden yaralayacağını düşünüyor. Büyük çoğunluğunun KOBİ olduğu takım tezgahları sektöründe de aynı durum söz konusu. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu “Halen Meclis’te görüşülen torba yasa tasarısına göre, döviz girdisi olan tüm işletmeler, finans sektöründen döviz bazlı kredi kullanabilecekler. Diğer işletmelerin döviz kredisi kullanmasına izin verilmeyecek. Bu durumunda TİAD’ın temsil ettiği takım tezgahları sektöründeki yatırımları çok ciddi etkileyeceğini düşünüyoruz. Tezgah yatırımı yapan firmalar genelde KOBİ’ler olduğu için TL olarak yatırım yapmak zorunda kalırlarsa faiz yükü çok fazla olacaktır” dedi.

Yatırımlar Askıya Alınabilir

Konuyu bir örnek ile açıklayan Hakan Aydoğdu “Otomotiv, beyaz eşya, genel makina üretimi gibi sektörlerdeki ana firmalara yan sanayi olarak hizmet veren KOBİ ölçeğindeki firmalar, ticaretini Türk Lirası üzerinden yapıyor. Ancak, takım tezgahı, otomasyon ve diğer yüksek teknoloji yatırımlarını döviz ile yapmak zorunda. Belirtilen değişikliğin olması durumunda yan sanayi firmaları yatırım yapamaz ve ana sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelecektir. Bu nedenle takım tezgahları sektörünün bu kapsam dışında tutulması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.