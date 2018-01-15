Meslek Okullarına Kısa Dönem Askerlik Önerisi
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Meslek Okullarına Kısa Dönem Askerlik Önerisi


Meslek Okullarına Kısa Dönem Askerlik Önerisi
Meslek Okullarına Kısa Dönem Askerlik Önerisi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-15 Saat: 10:39:39
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Piyasada nitelikli çalışacak personel sıkıntısı yaşanırken meslek yüksek okullarına kısa dönem askerlik getirilmesi yönünde bazı öneriler getirildi.

Meslek lisesi öğrencilerinin ‘kısa dönem askerlik’ yapması konusunda kamuoyunda çıkan haberler üzerine, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu bir açıklama yaptı. Kısa dönem askerlik konusunun sektörde yaşanan kısır döngüye çare olacağını belirten Aydoğdu “Meslek lisesi mezunu öğrenciler, uzun dönem askerlik yapmamak için üniversiteye girmeye çalışıyor. Üniversite mezunları da operatörlük yapmıyor. Dolayısıyla uzun dönem askerlik yapma fikri, sanayideki zincirin halkalarını zayıflatıyor” dedi.

İstihdam Açığı Kapanır

Sektörde nitelikli eleman sorununa çözüm için kısa dönem askerlik konusun kritik olduğunu ifade eden Aydoğdu şu açıklamayı yaptı: “Meslek lisesi mezunu öğrencilere özel olarak kısa dönem askerlik imkanı sağlanırsa sektörde hem ciddi bir istihdam açığı kapanır, hem de meslek liseleri özendirilir. Ülkemizde, bünyesinde makina teknolojileri alanı bulunan 305 teknik meslek lisesi var. Bu okullarda eğitim alan öğrenciler, mesleklerine devam edip etmemekle hem kendisinin hem de ülke sanayisinin geleceği ile ilgili önemli bir karar verecek. Bir mesleki teknik lisesi öğrencisi, eğitimde kullandıkları araç gereç ve ekipmanlar sebebiyle normal bir lise öğrencisine göre daha maliyetlidir. Devletimiz, mesleki ve teknik lise öğrencileri ve meslek yüksekokullarına bu araç gereç ve ekipmanlar dolayısıyla büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımların karşılığını almak için Milli Savunma Bakanlığımızın meslek yüksekokullarına yönelik gerçekleştireceği kısa dönem askerlik uygulaması meslek eğitimini daha cazip hale getirecek ve ara eleman-nitelikli personel istihdamını olumlu etkileyecek.”

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