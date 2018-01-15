Paraşüt'ün Mobil Uygulamasından İşletmelere Kolaylık

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için geliştirilen online ön muhasebe programı Paraşüt, bugüne kadar 10.000’e yakın KOBİ’nin ön muhasebe alanındaki işlemlerini dijitale ve mobile taşıdı. Mobil uygulamasına yeni özellikler ekleyerek mobil kullanım oranını artırmayı hedefleyen Paraşüt; e-ticaretten, teknolojiye, hizmet sektöründen reklam ajanslarına kadar Türkiye'deki girişimlerin %99.8’ini oluşturan KOBİ’lere hizmet veriyor. KOBİ'lerin sağlıklı bir biçimde büyümelerinin ilk öncelikleri olduğunu söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı Sean YU “Günümüzde rekabet yoğun yaşanıyor ve iş modelleri her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Böyle bir ortamda KOBİ'lerin hızla büyüyebilmeleri, daha da önemlisi rekabette güçlenebilmeleri için sürdürülebilir yeniliklere her daim açık olmaları gerekiyor.

KOBİ’lerin günlük operasyonlarını hızlandırıp daha önemli işlerine ve büyüme süreçlerine odaklanmalarını sağlayacak teknolojilerden faydalanmaları gerekiyor. Bu teknolojilerden biri olan online ön muhasebe programları da KOBİ'lerin, tüm finansal verilerini kontrol altında tutarak ön muhasebelerini kolaylıkla ve doğru bir şekilde yönetebildiği çözümlerdir. Birkaç sene öncesine kadar gelir/gider işleri çoğunlukla Excel dosyalarında veya defterlerde yürütülürdü. Faturaların hazırlanma, alıcıya gönderilme ve iptal işlemleri hem vakit hem de para kaybına neden olurdu. İş hacimlerindeki sürekli artış nedeniyle ön muhasebe, özellikle de faturalandırma çoğu firma için külfet haline gelmişti. Bu nedenle faturalandırma sürecini kolaylaştıracak verimli ve esnek finansal takip araçlarınıkullanmak kaçınılmaz hale geldi. Günümüzde bu tür finansal işlemleri akıllı telefonlarımızla, günün her saati, dilediğimiz her yerden yapabilir durumdayız. Bu noktada Paraşüt, KOBİ'lerin en önemli ihtiyacı olan bu konuda çözüm sunan bir marka oldu.

Gelişen ihtiyaçlara göre platformumuzun özellikleri ve kullanım alanlarını da genişletmeye devam ediyoruz. KOBİ'lere, fatura takibi, cari hesap takibi, gelir/gider takibi, raporlama, e-fatura, online tahsilat gibi ön muhasebe faaliyetlerinin yönetimini sağlamanın yanı sıra, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz CRM entegrasyonu ile de KOBİ'lerin aynı zamanda müşteri ilişkileri yönetimini de yine Paraşüt üzerinden yapmalarına olanak tanıyoruz.

Paraşüt olarak, kurulduğumuz 2013 yılından bu yana genç ve dinamik bir ekiple istikrarlı ve hızlı bir şekilde ön muhasebe alanında hizmet veriyor ve büyüyoruz. 4 yılımızı bitirdikten sonra bugün 50 kişilik bir ekiple eski ofisimize sığmaz olduk ve Karaköy'deki yeni yerimize taşındık. Beşinci yılına girecek bir girişim olarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2017 yılını, iki katı bir büyüme oranı ile kapadık. 2018 ve takip eden yıllarda daha çok KOBİ’ye ulaşarak daha fazla büyüyebilmek ve alanımızdaki en büyük teknoloji geliştiricisi olmak amacıyla heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.