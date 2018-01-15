Borsa İstanbul Uluslararası Piyasalardan Negatif Ayrıştı

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ilk işlemleri için açtı. BIST 100 endeksi 15 Ocak 2018’e düşüş trendiyle başladı. Endeks değerindeki gerileme yüzde 0,31 oldu.

BIST 100 Güne 358,35 Puanlık Azalışla Başladı

Borsa İstanbul yoğun bir hafta geçireceğinin sinyallerini verirken BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 358,35 puanlık azalışla start verdi. Endeksin açılış puanı 114.286,27 oldu.

BIST 100 yanında holding endeksi de değer kaybı yaşayanlar arasında yer aldı. Endeks değerinde azalış yüzde 0,44’e denk geldi. Bankacılık endeksinin durumu da aynı yönde hareket etti. Değerdeki azalış yüzde 0,24 oldu.

Tekstil Hafta Açılışını Yükselişle Yaptı

Sektörel endeksler arasında hafta açılışını en iyi yapan sektör tekstil olarak dikkat çekti. Endeksin yüzde 0,39 oranında arttığı gözlemlendi. Sektör endekslerinden en fazla kaybı ise açılışta ulaştırma kaydetti. Değerdeki azalış yüzde 1,48’i buldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 geçen haftanın kapanışını da düşüş yönlü olarak yapmıştı. Endeks değeri Cuma gününde yüzde 0,06’lık azalış kaydetmişti. Aynı günün kapanış puanıysa 114.644,62 seviyesinde olmuştu. Bu gelişmeler Borsa İstanbul’u uluslararası piyasada negatif olarak ayrıştırdı.

Bu hafta borsa hareketli bir hafta yaşayacak. Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Cuma gün yaptığı toplantının açıklamaları takip edilecek. Bunun yanında takip edilecek diğer bir açıklama ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Fitch Ratings cephesinden gelecek açıklamalar olacak. Yatırımcılar alım ve satım işlemlerini açıklamalara göre şekillendirecek.

BIST 100 endeksini teknik bazda değerlendiren piyasa analistleri endeksin 113.000 puanla 112.500 aralığında destek konumuna geleceğini öngördü. Direnç noktası ise 115.000 puan olarak ifade edildi.