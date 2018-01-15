Bahçeşehir Kolejinden Büyük Yatırım
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Bahçeşehir Kolejinden Büyük Yatırım


Bahçeşehir Kolejinden Büyük Yatırım
Bahçeşehir Kolejinden Büyük Yatırım Elif İşçi - Tarih: 2018-01-15 Saat: 10:54:19
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Bahçeşehir Koleji eğitime verdiği önemle birlikte yatırımlarını ülke çapında artırıyor. Kars için toplam 20 milyon liralık yatırım yaptı.

Türkiye’nin 48 ilinde 101 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji, 2018–2019 eğitim-öğretim yılında Kars Kampüsünü açmaya hazırlanıyor.

STEM başta olmak üzere yenilikçi eğitim modelleriyle ve geleceğe odaklı anlayışıyla eğitim veren Bahçeşehir Koleji eğitim yatırımlarına devam ediyor. “Nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” ilkesiyle 2018–2019 eğitim öğretim yılında da Türkiye genelinde kampüsler açmaya hazırlanan Bahçeşehir Koleji, Kars’ta açacağı tam donanımlı yeni kampüsünün tanıtım lansmanını gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsünün lansmanına Kars Valisi Rahmi Doğan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü Kurucu Temsilcisi Ekrem Demir başta olmak üzere daire ve kurum amirleri ile yüzlerce Karslı katıldı.

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