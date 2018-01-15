Bahçeşehir Kolejinden Büyük Yatırım

Türkiye’nin 48 ilinde 101 kampüsü bulunan Bahçeşehir Koleji, 2018–2019 eğitim-öğretim yılında Kars Kampüsünü açmaya hazırlanıyor.

STEM başta olmak üzere yenilikçi eğitim modelleriyle ve geleceğe odaklı anlayışıyla eğitim veren Bahçeşehir Koleji eğitim yatırımlarına devam ediyor. “Nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” ilkesiyle 2018–2019 eğitim öğretim yılında da Türkiye genelinde kampüsler açmaya hazırlanan Bahçeşehir Koleji, Kars’ta açacağı tam donanımlı yeni kampüsünün tanıtım lansmanını gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsünün lansmanına Kars Valisi Rahmi Doğan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü Kurucu Temsilcisi Ekrem Demir başta olmak üzere daire ve kurum amirleri ile yüzlerce Karslı katıldı.