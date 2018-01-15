Mobilyacılar KDV İndirimde Israrcı!

Mobilyaya uygulanan KDV indirimi sektörün hareketli günler yaşamasını sağladı. Mobilyacılar hükümete seslenerek sona eren KDV indirimin yeniden başlamasını talep etti.

KDV İndirimi Üretimi Ve Satışları Artırdı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12 numaralı komite başkanlık yardımcılığı görevini yapmakta olan Yılmaz Akbaş geçen yıl sektöre yönelik uygulanan KDV indirimin piyasalara olumlu yansıdığını, üretimin ve satışların ciddi oranda artığını, sektörün alt kollarının da bu gelişmelerden olumlu etkilediğini ifade etti. Küresel piyasalara işaret ederek, “Ekonomik tüm olumsuzluklara rağmen Türk mobilya sektörü 2017 yılını iyi tamamladı. Sektörün bu başarıyı yakalamasın KDV indirimi ve diğer destekler etkili oldu. Yapılan düzenlemeler üreticiden satıcıya ve tüketiciye kadar her kesime artılar kazandırdı” dedi.

Mersin Üretiminin Yüzde Beşini İhraç Ediyor

Yılmaz Akbaş konuyla ilgili değerlendirmesinde mobilya sektörünün rekabetçi yapısının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Rekabet gücümüz artarsa sadece yurtiçinde değil, küresel pazardaki etkinliğimizi de artırma şansı yakalayacağız. Kentimizde 200 kadar üretici firmamız bulunuyor. Bu firmalar sadece kente yönelik değil, tüm ülke pazarı için üretiyor. İhracatımızsa üreticilerin istediği seviyenin çok altında! 200 firma üretiminin yalnızca yüzde 5’lik bölümünü yurtdışına satabiliyor. En fazla ihracat Almanya’ya yapılırken, Avrupalı ülkelerde mevcut pazarımız içerisinde yer alıyor. Bunun yanın Kuzey Irak en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında bulunuyor” diyen Akbaş, ihracat miktarını ve ihracattan elde edilen kazancı artırmak istediklerinin altını çizdi. Yetkililerden sektöre olan desteklerinin devamını talep ederek, “Maliyetler düşerse dünya pazarındaki etkinliğimiz artış kaydedecek. Bununla birlikte ürün yelpazemiz de genişleyecek. Bunlar ihracat verilerine artı olarak yansıyacak. Tüm bu nedenlerle de KDV indiriminin devam etmesini istiyoruz” dedi.