Araç Sahipleri Bu Gece Yarısına Dikkat! Benzine Zam Geliyor…

PÜİS, tarafından yapılan açıklama benzinli araç sahiplerini üzecek türden oldu. Sendika bu gece yarısından sonra benzine zam beklediğini açıkladı.

Benzinli Araç Sahipleri Dikkat!

Benzinli araç sahipleri zam haberiyle yine yıkıldı. Zamla ilgili haberi veren Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, ilgili açıklamayı internet sitesi aracılığı ile yaptı. Araç sahipleri açıklamaya kilitlenirken, motorinle çalışan arabaya sahip vatandaşlar derin bir nefes aldı. Benzinli araç sahipleri ise şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

Benzin zammının nedeni ise son zamanlarda sürekli artan hatta son yılların zirvesini gören ham petrol fiyatlarındaki artıştan etkilendi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin zammını beraberinde getirdi.

Benzin zammı ne kadar olacak merak eden vatandaşlar Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın internet sitesine akın etti.

Fiyatlar Bu Gece Yarısı Artabilir

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın web sitesindeki açıklamaya göre bu gece yarısından sonra benzine beklenen zam, 7 ile 9 kuruş arasında olacak. Sendika zammın 16 Ocak 2018 itibariyle pompalara yansımasını beklerken, motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklemediğini ifade etti. Motorin grubundaki fiyatların 15 ile 16 Ocak 2018 tarihlerinde aynı olacağını aktardı.

Vatandaş Benzin Zammına Tepkili

PÜİS tarafından yapılan bu açıklama ile gece yarısı beklenmeye başlandı. Benzine yapılacak gece yarısı zammının 8 kuruş olması beklenirken, benzine son zam yaklaşık 1 ay önce uygulanmıştı. Haberi gören benzinli araç sahipleri gece yarısı olmadan depolarını doldurma derdine düştü. Akaryakıt istasyonlarında benzin satışlarının arttığı görüldü. Tüketiciler ise benzine yapılması beklenen 7 ile 9 kuruşluk zammın yüksek olduğundan dert yandı.