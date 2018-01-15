İşsizlik Yüzde 10’un Üzerinde Çıktı!

TÜİK, 2017 yılı Ekim ayı “İşgücü İstatistikleri” sonuçlarını içeren açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamada Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak duyuruldu.

Genç İşsiz Sayısı 360 Bin Kişi Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ekim ayına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre yurt geneli baz alındığında 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı söz konusu ayda 3 milyon 287 bin kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2016’nın aynı ayında kıyasla işsiz sayısının 360 bin kişi azaldığını gösterdi.

Bu dönemde Türkiye’deki işsizlik 1,5 puan geriledi. İşsizlik oranı ise yüzde 10,3 olarak belirlendi. 2017’nin Ekim ayında tarım dışı işsizlik 1,8’lik düşüş ardından, yüzde 12,3 seviyesinde öngörüldü. Aynı dönemde 15 ile 24 yaş arasında olanlarda gözlemlenen işsizlik 1,9 puan geriledi. Genç nüfus olarak adlandırılan bu yaş grubundaki işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi. 15 ile 65 yaş aralığında yer alanların işsizlik seviyesi de düşüş yönlü hareket etti. Sayıdaki azalış 1,5 puan seviyesinde gerçekleşti. TÜİK bu yaş aralığındaki işsizlerin oranını yüzde 10,5 olarak öngördü.

Ekimde İstihdam Edilenlerin Sayısı 1,3 Milyon Kişiyi Aştı

Geçen yılın Ekim ayında istihdama dahil olan vatandaş sayısı, 2016’nın aynı ayına kıyasla arttı. Artış yüzde 47,6 gibi yüksek bir oranda hayata geçti. Yeni istihdamların sayısı 1 milyon 378 bini buldu. Toplamdaki istihdamsa 28 milyon 645 bin olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde kaydedilen veriler dikkate alındığında tarım sektörünün istihdamı 229 bin kişilik artış kaydetti. Tarım haricindeki istihdamlarsa 1 milyon 148 bin kişilik artışa ev sahipliği yaptı. Yeni istihdamların sektörel dağılım tablosu ise şöyle oldu. Tarım sektörü toplamın yüzde 19,3’lük bölümünü kapladı. Sanayi sektörünün istihdamdan aldığı pay yüzde 19,1’e ulaştı. İnşaat sektörü istihdamın yüzde 7,6’lık kısmına kapı araladı. En büyük payın sahibi ise hizmetler sektörünün oldu. Sektörün payı yüzde 54 seviyesinde oldu.