Türk Balı 45 Ülkenin Mutfağına Girdi! En Çok Almanlar Aldı

Bal ihracatından yana iyi bir yılı geride bırakan Türkiye, 2017’de tam 45 farklı ülkeye bal satışı yaptı. Geçen yıl gerçekleşen bal ihracatı, 2016’ya kıyasla yüzde 60 daha fazla oldu. Elde edilen gelirse 24 milyon dolara yaklaştı.

Almanya, ABD Ve Suudi Arabistan Türk Balından Vazgeçmedi

Türkiye’nin geçen yılki bal ihracatı son yılların en yüksek seviyesine tırmandı. Bal ihracatında Almanya başı çeken ülkelerden ilki olurken, bunu ABD takip etti. İlk üç ülke arasında Suudi Arabistan’da yer aldı. 2017 yılının ilk gününden son gününe kadar yapılan bal ihracatının ülke ekonomisine katkısı toplamda 23 milyon 893 bin 69 doları gösterdi.

Doğu Karadeniz Bal İhracatını Yüzde 100’e Yakın Artıdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından kayıt altına veriler incelendiğinde 45 farklı ülke pazarına ihracat yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. İhraç edilen bal miktarı ise 6 bin 495 tonu buldu. Geçen sene ile 2016 yılları miktar bazlı karşılaştırıldığında ihracattaki miktarın yüzde 79 gibi yüksek bir oranda arttığı görüldü. Aynı dönemlerde elde edilen gelirse yüzde 60 oranında arttı.

2017’de Almanya’ya yapılan ihracattan elde edilen kazanç 9 milyon 317 bin 10 dolar olarak kayda geçti. Bu tutar en fazla ihracatın Almanya’ya yapıldığını kanıtladı. ABD’ye yapılan ihracatın getirisi 8 milyon 192 bin 292 dolar olarak kayda geçti. Listenin üçüncü ismi ise Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan’a satılan baldan elde edilen gelir 1 milyon 382 bin 325 dolar olarak belirlendi.

Bal ihracatında önemli bölgeler arasında yer alan Doğu Karadeniz Bölgesi 4 farklı ülkeye 1 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı başardı. Yurtdışına gönderilen bal miktarı ise 285 tonu buldu. Bölgenin yurtdışı satışları, 2016’ya kıyasla miktar bazında yüzde 96 oranında artış kaydetti. Elde dilen kazançsa yüzde 78’lik artış yaşadı.

Bölgenin ihracatında ilk adres Almanya olarak gözlemlendi. İkinci sıranın sahibi ise Suudi Arabistan oldu. İlk dördün üçüncü ülkesi BAE olurken, bunu Katar takip etti.