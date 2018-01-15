Tarım–ÜFE Aralık Ayında Arttı! Artış Yüzde 17,3
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Tarım–ÜFE Aralık Ayında Arttı! Artış Yüzde 17,3


Tarım–ÜFE Aralık Ayında Arttı! Artış Yüzde 17,3
Tarım–ÜFE Aralık Ayında Arttı! Artış Yüzde 17,3 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-15 Saat: 13:11:23
Anasayfa Eko Gündem Tarım–ÜFE Aralık Ayında Arttı! Artış Yüzde 17,3

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tarım – ÜFE geçen yılın Aralık ayında, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 17,3 oranında artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tarım – ÜFE geçen yılın Aralık ayında, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 17,3 oranında artış kaydetti.

Endeks değerindeki artış Kasım ayına kıyasla ise yüzde 1,35 olarak kaydedildi. Tarım–ÜFE’nin son 12 aylık değişimi ise yüzde 13,07’lik artışa işaret etti.

Balıkçılık Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 21,60 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kasım ayı değerlendirmesine göre Aralık ayında tarım ile avcılık ürünleri yüzde 1,17 oranında arttı. Artış balıkçılık ürünlerinde de gözlemlendi. TÜİK balıkçılıktaki artışın yüzde 21,60 olduğunu belitti. Aynı aylar dikkate alındığında ormancılık ürünleri fiyatları yüzde 8,62 oranında geriledi.

Ana Grupta Tek Yıllık Bitkiler Artışta Birinci Oldu

Ana gruplar dahilinde yapılan incelemenin ay bazlı gelişimi şöyle kaydedildi. Bir senelik bitkisel ürünler yüzde 1,96 oranında arttı. Canlı hayvanla hayvansal ürünlerdeki değişim yüzde 0,98’lik artışa işaret etti. Bir yılın üzerindeki bitkisel ürünlerse yüzde 0,32’lik azalışa ev sahipliği yaptı.

Bir Aylık Değişimde Sebze Grubu Yüzde 3,68’lik Artış Yaşadı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun alt tarım grupları üzerinde yaptığı değerlendirme sonuçlarına göre sebzeler yüzde 3,68, tropikal ve sub – tropikal meyveler yüzde 3,24’lük artış kaydetti. Çeltikteki artış yüzde 2,69 olurken, bunu canlı kümes hayvanlarıyla bu hayvanları yumurtaları takip etti. Bu alt gruptaki yükseliş yüzde 2,25 olarak hesaplandı. Artış yönlü hareket yağlı meyveler grubunda da gözlemlendi. Artışın yüzde 1,10 olduğu kayda geçti. Azalış ise turunçgiller için söz konusu oldu. Aralık ayında bu kalemde belirlenen gerileme yüzde 1,60 olarak tespit edildi. 

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