O Otomobil Modelinden Tam 100 Ülkeye İhracat Yapıldı!

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yönetici (CEO) Hiroshi Kato, üretim yapmaya başladıkları süreçten beri üretilen toplam otomotiv sayısının 2 milyonu geçtiğini bildirdi. ​Geçtiğimiz sene 400 milyon euro yatırım yaparak hizmete başladıkları Toyota C-HR projesinin desteğiyle tesisin tarihinde ilk defa tam kapasiteyle üretim yapmaya başladığını ifade eden Kato, bu sayede Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip tesis olduklarını belirtti.​

Üretilen modellerin ilk defa ABD, Kanada, Tayvan olmak üzere 100 ülkeye ürün ihraç ettiklerine dikkat çeken Kato, ihraç edilen ürünlerin yüzde 74'lük bölümünün Avrupa'ya, yüzde 20'lik bölümünün Kuzey Amerika'ya ve kalan yüzde 6'lık bölümünün ise diğer ülkelere yapıldığını anlattı. Fabrika'da 2016 senesinde üretim aşamalarında 3 vardiya çalışılmasıyla Toyota C-HR projesi için 2 bin yeni personel alımı yaptıklarını dile getiren Kato, yeni model Toyota C-HR'ın seri üretimine yönelik yoğun çalışmaların başladığını ve yeni personellerin eğitimine odaklandıklarını anlattı.

Modernizasyon Yatırımları Yapılacak

Yeni personel alımıyla toplam çalışan sayısının 5 bini geçtiğine işaret eden Kato, 2018 senesinde de geçen seneye benzer bir üretim ve ihracat performansının gerçekleştirileceğini öngördüğünü aktardı. 2018 senesinde de kapasiteyi tam kapasite kullanmayı hedeflediklerine değinen Kato, bu şekilde üretim gerçekleştirerek üretilen ürünlerin yüzde 90'lık bölümünün bütün dünyaya ihraç edilmesini hedeflediklerini belirtti. 2018 senesinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT)'nin kapasite kullanım oranı ve üretim hacmiyle doğru orantılı olarak gerçekleştirdikleri ihracatla, ülkenin dış ticaretine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Kato, Türkiye'nin ihracat hedefine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

TMMT'nin ülke ekonomisine ve vatandaşlara fayda sağlamaya devam edeceğine dikkat çeken Kato, ürettikleri yüksek kaliteli otomobillerle Toyota'nın en başarılı şubelerinden olarak kabul edileceklerini aktardı. 2018 senesinde model yenileme yapacaklarını ve yeni modeller için üstün üretim yeteneklerini daha da geliştireceklerini belirten Kato, kararlı bir şekilde küresel pazarlarla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kato, bunlara ek olarak sektörün daima ihtiyacı olan modernizasyon ve yenileme yatırımları yapacaklarını bildirdi.