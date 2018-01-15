Moody's Euro Bölgesi'nin Ekonomik Büyümesine Yönelik Tahminde Bulundu

Resmi internet sitesinde yayınladığı raporda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanma sürecinin, düzensiz yapısal reform uygulamasına rağmen 2018 görünümüne destek verici nitelikte olduğu ifade edildi.

Euro Bölgesi'nin ekonomik büyümesinin bu sene ortalama yüzde 2 oranında gerçekleşeceği ve 2019 senesinde bu oranın yüzde 1.7 seviyesine düşeceğinin belirtildiği raporda, iç talebin Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'daki büyümenin yukarı yönlü potansiyele destek verdiğine işaret edildi. Genel anlamda tabloya bakıldığında Euro Bölgesi ülkelerinde, büyümenin kriz öncesi sürece göre daha güçsüz olmasına karşın artan istihdam, güçlü hanehalkı harcamaları ve artan yatırımların döngüsü bu büyümeye fayda sağladı. Bu sene Euro Bölgesi ülkelerinde büyümenin bütün talep bileşenleriyle geniş tabanlı bir şekilde gerçekleşeceği belirtildi.

Risk Düşük Olmasına Rağmen Politik Şok Potansiyeli Mevcut

Buna ek olarak bölgenin büyüme potansiyeli, durgun devam ederek yüzde 1.5 oranında kalmayı sürdürdü. Yüksek seviyedeki uzun vadeli işsizlik gibi büyümenin yapısal kısıtları için ise hala çözüm bulunabilmiş değil. Raporda, yüksek kamu borcunun Euro Bölgesi ülkelerinin kredi notunu kısıtlayan en önemli nedenlerden biri olmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Güçlü mali durumu olan ülkelerin bazılarının borçlarının ciddi boyutta azalacağı belirtildi.

Almanya ve Hollanda'da borç yükünün milli gelire oranı, 2019 senesinin sonlarında Maastricht kriteri olan yüzde 60'lık seviyenin aşağısına düşeceği öngörüldü. Bu süreçte borç yükünün finansal krizin çok çok hissedildiği Portekiz, Kıbrıs ve Yunanistan'da da önemli boyutta azalacağı düşünülürken, Fransa, İspanya ve İtalya'da ise borcun azalacağı düşünülmüyor. Raporda, Euro Bölgesi'nde son dönemlerde yönetilebilir olan iç politik riskin düşük seviyelerde seyrettiği fakat politik şok potansiyelinin devam ettiği belirtildi.