Verilen Tarımsal Desteklere Sıkı Takip Yapılacak!

Tarımsal destek uygulamaları ile ilgili yapılan kontrollerin daha sıkı hale getirileceğini ve yetkililer tarafından gereken denetimlerin yapılacağını dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kontrollerin arttırılacağını, verilen desteklerin yanlış yerlere gittiğini fark etmeleri halinde bu destek parasının il müdürlüğünden alınacağını vurguladı.

Konuya ilişkin muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bakan Fakıbaba, tarımsal destek uygulamalarının vatandaşa olan yararlarına işaret etti. Verilen bu desteklerin doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığının günümüzde yüzde 100 olarak denetlenmediğini aktaran Fakıbaba, verilen tarımsal destek ücretlerinin doğru yerlerde kullanılmaması durumunda bu ücretleri il müdürlüklerinden geri alacağını bildirdi. Fakıbaba, bu paralarda küçük yaştaki yetimlerin ve 80 milyon vatandaşın hakkı olduğuna dikkat çekti.

Denetim Aşamasında STK'lar Da Görevlendirilecek

Verilen desteklerin denetlenmesinde takım çalışmasının önemine işaret eden Bakan Fakıbaba, bu görevin bir takım oyunu olduğunu, tek başına bir bakanın veya merkezdeki siyasilerin başarılı denetim yapmasının mümkün olmadığını anlattı. Denetimlerde başarının yerel denetimlerle sağlanacağını dile getiren Fakıbaba, bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve çalışma arkadaşlarına güvendiğini aktardı. Çalışma arkadaşlarının çok titiz ve dikkatli bir şekilde bu destekleri denetleyeceklerini ifade eden Fakıbaba, STK'ları da sağlanan desteklerin kontrol edilmesi aşamasına dahil etmeyi planladığını aktardı. STK'ların verilen desteklerin denetlenme aşamasında daha saydam, anlaşılır olacağını anlatan Fakıbaba, bu sayede hangi çiftçiye ne kadar destek verildiğinin, verilen desteklerin sonucunun ve takibinin daha iyi sağlanacağını belirtti. Fakıbaba, kanun dışı bir işlem fark etmeleri halinde çalışma arkadaşını ve bu desteği alan vatandaşı savcılığa şikayet edeceğini de ifadelerine ekledi.