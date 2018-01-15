Et Ve Süte KDV Sıfırlama Önerisi!
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Et Ve Süte KDV Sıfırlama Önerisi!


Et Ve Süte KDV Sıfırlama Önerisi!
Et Ve Süte KDV Sıfırlama Önerisi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-15 Saat: 14:51:10
Anasayfa Eko Gündem Et Ve Süte KDV Sıfırlama Önerisi!

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tezel, et ve sütün KDV'lerinin sıfıra düşürülmesi önerisinde bulundu.

Konuya ilişkin muhabirlere yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, et ve sütün temel hayvansal protein ihtiyaçlarından olduğunu ve bu ürünlerin lüks tüketim malı olarak değerlendirmemesi gerektiğine işaret etti.

Hayvansal ürünlerden katma değer vergisi gibi bir verginin alınmasını sektör olarak desteklemediklerini dile getiren Tezel, toplumun sağlıklı nesiller olarak yetişmesinde en önemli etkenin hayvansal proteinlerle beslenmek olduğunu anlattı. Bu nedenle hayvansal protein ve sağlıklı beslenme odaklı anlayışın geliştirilmesinin önemine işaret eden Tezel, SETBİR'in önerisinin et ve sütten alınan KDV'nin sıfırlanması olduğunu belirtti. Hayvansal ürünlerde KDV'nin sıfırlanmasıyla beraberinde sektörde kayıt dışı üretimin de ciddi boyutta azalacağına değinen Tezel, buna ek olarak tüketicilerin de temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorluk çekmeyeceğini dile getirdi.

Bakanlığa Gereken Başvurular Yapıldı

Türkiye'de et ve süt işleyen üreticilerin en büyük sorununun kayıt dışı üretim olduğunu anımsatan Tezel, iki sektörün de belirli bir düzene kavuşmasının gerekliliğine işaret etti. Tezel, temel besin kaynaklarından olan et, süt, yumurta ve ekmeğin eşit bir KDV oranıyla ya da sıfırlanmasıyla haksız rekabetin ortadan kalkacağını, kayıt dışı üretimlerin kontrol altına alınacağını, gelir vergisi kazanımlarının elde edileceğini ve tüketicilere daha sağlıklı ve iyi işlenmiş ürünlerin sunulacağını anlattı.

Ülkede üretilen sütün yüzde 50'lik bölümünün kayıt dışı olduğunun bilgisini veren Tezel, kalan yüzde 50'lik bölümün ise hijyen koşullarına uygun tesislerde üretilerek tüketiciye ulaştırıldığını ifade etti. Et ve sütte KDV'nin sıfırlanmasına yönelik SETBİR olarak gereken başvuruları yaptıklarına işaret eden Tezel, bu konuyu bakanlıkla görüştüklerini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı. Tezel, bu konu ile ilgili Ekonomi ve Maliye bakanlıklarıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

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