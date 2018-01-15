Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? 15 Ocak Pazartesi
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Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? 15 Ocak Pazartesi


Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? 15 Ocak Pazartesi
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? 15 Ocak Pazartesi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-15 Saat: 15:08:10
Anasayfa Altın&Döviz Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? 15 Ocak Pazartesi

Altının gramaj fiyatı, 15 Ocak Pazartesi günü açılışını değer artışıyla yapmasından sonra 162.3 lirada dengelendi.

Gram altın, yeni haftaya yükselerek giriş yaptıktan sonra 162.3 lirada dengelendi. Bu seviyesiyle altın, 1.5 ayın zirve noktasında dengelenmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Cuma günü altının ons fiyatındaki değer artışıyla doğru orantılı olarak pozitif bir seyir izleyen gram altın, Perşembe günki kapanışına kıyasla yüzde 0.6 oranında yükselerek uluslararası piyasaların kapanışı esnasında 161.3 liraya çıkmıştı.

Gram altın, yükseliş trendini yeni haftayada aktardı ve saat 10.30 sularında yüzde 0.6 oranında yükselerek 162.3 liraya ulaştı. Bu fiyatıyla gram altın 1 Aralık 2017 tarihinden bu yana geçen süreçte en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 liradan, Cumhuriyet altını 1.087 liradan alıcılara sunuluyor. Altının ons fiyatı, 1.345 dolara çıkarak 4 ayın zirvesine çıktıktan sonra önceki kapanış gününe kıyasla yüzde 0.2 değer kazanarak 1.342 dolardan işlem görmekte. Jeopolitik risklerin bu hafta altın fiyatlarını destekleyici nitelikte olabileceğini dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kaybı yaşamasının ons altın fiyatına pozitif etki ettiğini ifade etti.

Dolar/TL Toplanırsa Altın Yükselmeye Devam Edebilir

Bu hafta küresel piyasalar tarafından ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim ve Suriye ile ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini bildiren Memiş, Dolar/TL'nin toparlanması halinde altının gram fiyatının yükselişine devam edebileceğine işaret etti. Memiş, altının gram fiyatında 161.0 ile 163.0 lira bandında işlem yapılacağını aktardı.

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