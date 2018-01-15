Finansal Tüketicinin Korunması İçin Önlemler Alındı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)'in ortaklığında düzenlenen "3. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Konferansı"na katılım gerçekleştiren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, konferansın açılışı esnasında yapmış olduğu konuşmalarda Türk bankacılık sisteminin sağlamlığına işaret etti.

Son zamanlarda finansal erişimin kolaylaşmasının kredi, mevduat, sermaye piyasası ürünlerinin ve finansal yeniliklerin ardından daha karmaşık bir hal aldığına dikkat çeken Akben, bu durumun tüketici sorunlarının da artmasına neden olduğunu aktardı. Finansal tüketiciye yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için yapılacak düzenleme ve denetim çalışmalarıyla finansal tüketicinin bilinçlendirilmesinin önemine değinen Akben, çeşitliliği ve karmaşası günden güne artan finansal hizmet ve ürünlerin amacına uygun kullanılmasının ve tüketicilerin bu işlemler üstünden aldıkları risklerin farkında olmalarının eskisinden daha önemli bir hal aldığını anlattı.

Buna göre finansal erişimin kolaylaştırılmasında, finansal tüketicilerin bilgi ve bilincinin yükseltilmesi ve finansal tüketicilerin korunması amacıyla politikaların bütüncül ve tutarlı bir perspektiften ele alınacağını bildiren Akben, finansal erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması gibi başlıklarda strateji ve eylem planının hazırlanmasının Finansal İstikrar Komitesi'nin başlıca gündem maddelerinden biri olduğunu aktardı.

Tüketiciyi Korumak Adına Yapılan Yenilikler

Finansal okuryazarlığın artması, finansal tüketicilerin bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve finansal tüketicilerin korunmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Akben, bu amaçlarda faaliyete sokulan strateji ve eylem planlarını anlattı. Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı kurulduğunu bildiren Akben, bunun yanı sıra elektronik bir şikayet sistemi oluşturulduğunu ve bu sistemin E-Devlete entegre edildiğini anlattı. Finansal tüketicilerin bireysel bankacılık alanındaki talep ve şikayetlerine göre bankalara idari para cezaları uyguladıklarını dile getiren Akben, finansal tüketicilerin başvurularını telefon aracılığıyla iletebilmesi için çağrı merkezleri kurulduğuna değindi.

2014 senesinde "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çıkarıldığını anımsatan Akben, bu sayede bankaların ve finansal kuruluşların, finansal tüketicilere sunduğu ürün ve hizmetlet karşılığında alabileceği ücretlerin belirlendiğini, belirlenen ücret dışında yeni ücret talep edilmesinin BDDK'nın iznine bağlı olduğunu bildirdi.