Hedeflenen Tek Haneli İşsizlik Çok Uzakta Değil!

İşsizlikte tek haneli rakamlara yaklaşıldığına dikkat çeken Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, son zamanlarda gözlemlenen yüksek iş gücüne katılım oranına ek olarak daha da yüksek oranda ek istihdam sağlanmasının, ekonomideki canlılık, istihdam oluştuma kapasitesi ve beklentilerin olumlu yönde seyrettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Elvan, Ekim 2017 senesine yönelik iş gücü istatistik verilerini değerlendirdi. İşsizlik oranının bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 1.5 puan düşerek yüzde 10.3 seviyesine gerilediğini ifade eden Elvan, son süreçte elde edilen verilerin işsizlikte hedef olan tek haneli rakamlara yaklaşıldığını doğrular nitelikte olduğunu vurguladı.

Son 5 aylık süreçte, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 1 milyonu aşkın net istihdam artışı olduğunun bilgisini veren Elvan, Ekim ayında 1 sene içinde sağlanan net ilave istihdamın 1 milyon 378 bin kişiye yükseldiğini ve son 3 sene içindeki en yüksek istihdam artışının gerçekleştiğini anlattı. Rakamların ülke ekonomisinin güçlü bir şekilde seyrettiğinin bir işareti olduğunu aktaran Elvan, Türkiye'nin istihdam oluşturma kapasitesinin giderek arttığına işaret etti. Sanayi Üretim Endeksi verilerinin de ilerleyen süreçte işsizlikteki düşüşün devam edeceğini gösterdiğine dikkat çeken Elvan, iş gücüne katılım oranındaki güçlü artışın hala devam etmekte olduğunu bildirdi. Elvan, Ekim ayında bir önceki senenin aynı ayına kıyasla iş gücüne katılım oranının 0.7 puan artarak yüzde 53.1'e yükseldiğinin bilgisini verdi.

Bayanların İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor

Özellikle bayanların iş gücüne katılım oranındaki artışın devam ettiğini bildiren Elvan, son zamanlarda gözlemlenen yüksek iş gücüne katılım oranlarının yanında, daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanmasının, ekonomideki canlılığa ve istihdam oluşturma kapasitesinin olumlu yönde seyrettiğine işaret ettiğini aktardı. Elvan, sanayi sektöründe istihdamın bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 188 bin kişi arttığını, hizmetler sektöründeki yükseliş trendinin de devam ettiğini bildirdi. Hizmetler sektörü istihdamında 961 bin kişilik artışa işaret eden Elvan, tarım sektörünün istihdamının da bu süreçte toplam istihdama pozitif etki ettiğine değindi.