İngiliz Devi Carillion Finansman Sağlayamadığı İçin Battı!

İngiliz inşaat ve hizmet sektörünün devleri arasında yer alan Carillion'un, bankaların daha fazla kredi vermemesinden dolayı bugün zorunlu tasfiyeye girdiği ifade edildi. Meydana gelen olay sonrasında İngiltere'de yer alan büyük ölçekli bir çok projenin tehlikeye girdiği belirtilirken, İngiliz hükümetinin de en büyük destekçilerinden birini kaybettiği bildirildi.

Sözleşmelerde ortaya çıkan yüksek maliyetli gecikmelerden ve yeni yapılan sözleşmelerin azlığından dolayı meydana gelen kârlılık uyarıları ile bir milyar sterlinden fazla ilk yarıyıl zararından sonra Carillion şirketinin bugün içerisinde zorunlu tasfiyeyi kabul etmek durumunda kaldığı dile getirildi.

Alınan Kararın Nedeni Finansman Sağlayamamak

Konu hakkında açıklama yapan Carillion Başkanı Philip Green ise, son zamanlarda iş planını destekleyebilmek adına ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanamadığını ve bundan dolayı bahsi geçen kararı almayı uygun gördüklerini ifade etti.

Ayrıca İngiliz devinin kreditörlerinin içerisinde Royal Bank of Scotland'ın, Santander UK'nin, HSBC'nin de bulunduğu ve şirketin borçlarıyla yükümlülüklerinin toplam 1.5 milyar sterline ulaştığı bildirildi.

200 Yıldır Faaliyet Sürdürüyordu

Öte yandan 200 senelik dev şirket Carillion'un 20 bini İngiltere'de olmak kaydıyla dünya genelinde 43 bin kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Bir çok tesisle, değişen kesimlere yönelik hizmet sunduğu ifade edilen şirketin daha önce bitirdiği projelerinin aralarında ise Londra Operası'nın ve Süveyş Kanalı karayolu tünelinin yer aldığı ifade ediliyor.

Ayrıca şirket, hükümetin kamu hizmetlerinin devamlılığı adına gereken finansmanı sağlayacağını ve PricewaterhouseCoopers'ın da söz konusu sürecin denetimlerini yapacağını bildirdi. Şirketin son durumu hakkında hükümet son dönemlerde gerçekleştirdiği bir takım toplantılar çerçevesinde alınacak önlemleri tartışırken, muhalefetin de batan şirketin vergi mükelleflerinin paralarıyla kurtarılmaması yönünde talep gerçekleştirdiği belirtilmişti.