Esnaflar Müjde! Bütün İşlemler Vergi Dairesine Gitmeden Yapılabilecek

Çok sayıda esnafı ve sanatkarı yakından ilgilendiren bir düzenlemenin faaliyete alınacağı belirtildi. Maliye Bakanlığı tarafından e-devlet üzerindeki uygulamalar çerçevesinde yeni dönemin öncüsü niteliğinde bulunabilecek bir uygulamanın başlatılacağı dile getirilirken, bu kapsamda mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden tüm işlerini elektronik ortamda yapabileceği vurgulandı.

Esnafların ve sanatkarların iş yüklerini azaltması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması planlanan düzenlemenin hükümet tarafından uygulamaya alınacağı belirtilirken, TESK'de düzenlenen Defter Beyan Sistemi tanıtım toplantısı çerçevesinde konuşma gerçekleştiren Maliye Bakanı Naci Ağbal müjdeyi verdi.

Artık Tüm İşlemler İnternet Üzerinden

Ağbal, yapılacak işlemler adına vergi dairelerine gitmeye gerek kalmayacağını belirterek, vergi dairesinde gerçekleştirilebilecek tüm işlemlerin bundan sonra internet üzerinden yapılabileceğini dile getirdi. Bakanlık adına bu sene için bahsi geçen konu hakkında söz veren Ağbal, vergi dairelerinde bir dönemin kapandığını işaret etti.

Bundan sonraki dönemlerde defter tasdikinin ve defter saklamanın olmayacağını söyleyen Bakan Ağbal, esnafların ve sanatkarların daha rahat şartlarda çalışabilmeleri adına son üç senedir sürekli olarak düzenlemeler gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

Sıra Beklemek Yok

Eylül ayı içerisindeki torba yasa tasarısına yönelik verilen bilgiler kapsamında da vergi daireleri tarafından mükellefle gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayacak yetki düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Bahsi geçen düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda kamu hizmeti alan esnafların, fiziksel olarak yetkili kuruma gitmesine gerek kalmayacağı ve bu şekilde internet ortamında gerçekleştirilen işlemlerde sıra beklemesinin gerekmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan e-devlet sistemiyle birlikte yazılım kontrolleri ile insan kaynaklı olan hatalarında minimuma indirgeneceği belirtilirken, hata oluşması halinde dahi tespit ve telafisinin daha hızlı bir şekilde yapılabileceği dile getirildi.