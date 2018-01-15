Araç Sahipleri Dikkat! Bin 206 TL Cezası Var!
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Araç Sahipleri Dikkat! Bin 206 TL Cezası Var!


Araç Sahipleri Dikkat! Bin 206 TL Cezası Var!
Araç Sahipleri Dikkat! Bin 206 TL Cezası Var! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-15 Saat: 17:01:12
Anasayfa Eko Gündem Araç Sahipleri Dikkat! Bin 206 TL Cezası Var!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, egzoz muayenesini verilen süre içerisinde yaptırmayan araç sahiplerine bin 206 TL para cezası vereceğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na araçlarının egzoz muayenelerini yaptırmayanların listesini verdi. Bu kapsamda 6 milyon 300 bin aracın bulunduğu ifade edilirken, bankalığın ilk olarak araç sahiplerine uyarıda bulunacağı daha sonrasında ise uyarılara rağmen gerekli şartları yerine getirmeyenleri bin 206 TL para cezasına çarptıracağı bildirildi. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Mustafa Öztürk, ülke genelindeki dört kirleticiden kaynaklı olan hava kirliliğini çözdüklerini dile getirdi. PM10 olarak nitelendirilen partikül kirliliğinden kaynaklı problemin çözümü adına bazı önlemler aldıklarından bahseden Öztürk, söz konusu kirliliklerin kaynağı olarak en başta egzozların geldiğini dile getirdi. 

6.3 Milyon Aracın Egzoz Muayenesi Yok

Türkiye'de halihazırdaki 22 milyon civarı aracın toplam da 6.3 milyon adetinin egzoz muayenesinin yapılmadığına dikkatleri çeken Öztürk, egzozlardan kaynaklanan kirliliğin ortadan kalkması halinde PM10 kriterleri doğrultusunda hava kirliliğinde yüzde 30'luk bir oranda iyileşme gerçekleşeceğini vurguladı. 

EGM ve TÜVTÜRK ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda 2018 senesinin ilk gününde trafikte kaydı bulunan bütün araçların listesini aldıklarını söyleyen Öztürk, kendi ellerinde ise muayene yaptıranların listesinin bulunduğunu, böylelikle iki listenin karşılaştırıldığını ifade etti. 

Muayene Yaptırmayana Bin 206 TL Ceza

Öncelikli olarak listeyi ilan edeceklerini söyleyen Öztürk, araç sahiplerine bu kapsamda bir uyarı göndereceklerini ve araç sahiplerine bir aylık süre vereceklerini bildirdi. Verilen süre dahilinde araçlarının muayenelerini yaptıranların gerek para cezasından gerekse hava kirletme sorumluluğundan kurtulacağını işaret eden Öztürk, yine bu süre içerisinde araçlarının muayenelerini yaptırmayanlara ise bin 206 TL para cezası keseceklerini vurguladı.

Öztürk konuşması sırasında egzoz ölçümlerinin bakanlık merkezden online bir şekilde takip edildiğini belirterek, söz konusu sistemde ölçüm sonuçlarına herhangi bir müdahalenin yapılamadığını ve olumsuz araçların olumlu şekilde çıkma gibi bir ihtimalin bulunmadığını sözlerine ekledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü Mustafa Öztürk
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