Altın Alırken Taşlar Yüzünden Vatandaşın Parası Havaya Gidiyor!

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı olarak görev yapan Fikret Çakmakcı, altın takıların üzerinde bulunan cam boncuklar hakkında açıklamalarda bulundu. Altın takıların üstünü süslemek amacıyla koyulan ve herhangi bir özelliği bulunmayan cam parçalarının, işlenmiş takıların üzerinde fiyatlandırılmasıyla birlikte binlerce liranın havaya uçtuğunu işaret eden Çakmakcı, Elazığ'da bulunan kuyumcuların artık taşları ve altının gramlarını ayırdıklarından bahsetti.

Vatandaş 440 TL Kayıp Yaşıyor

Takılarda çoğunlukla 14 ayar altının kullanıldığını vurgulayan Çakmakcı, bu altının fiyatının işçilik olmadan 110 TL seviyesinde bulunduğunu dile getirdi. 10 gramlık bir takı baz alındığında ve bu takıda 4 gram cam kullanıldığı ele alındığında, 440 TL civarında bir kayıp yaşandığını söyleyen Çakmakcı, vatandaşların 4 gramlık cam için söz konusu ücreti ödediğini dile getirdi.

Altının ayarı arttıkça, bu fiyatta da artış gözlemleneceğini ifade eden Çakmakcı, göz kolyelerde durumun bu şekilde olduğunu, su yolu olarak nitelendirilen kolyelerin ise 30 gram tartılması halinde 5 gramının taş olduğunu belirtti.

Söz konusu durumun tek taş yüzüklerde de geçerli olduğunu aktaran Çakmakcı, bu şekilde gerçekleştirilen bir alışverişin yanlış olduğunu düşündüklerini vurguladı. Elazığ'da bu konu hakkında yeni bir sisteme geçildiğinden bahseden Çakmakcı, kente gelen toptancılardan, satışını yaptıkları ürünlerde bulunan taşın gramlarını toplam altın gramından çıkarmalarını istediklerini dile getirdi.

Taşlı Ürünlerde İmalatçılar Kazanıyor

Konu hakkında diğer bir açıklama ise Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı olarak görev yapan Nuri Koç'tan geldi. Koç açıklamasında taşlı ürünlerde asıl kazancın imalatçılara gittiğini ifade ederek, kuyumcuların ürünleri alırken toplam ağırlık üstünden ödeme gerçekleştirdiklerini ve talepler yoğun olduğu için almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Müşterilerin söz konusu ürünleri satmak istediklerinde ise taşların sökülerek tartıldığını ifade eden Koç, Elazığ'da uygulanmaya başlanılan sistemin oldukça doğru bir yöntem olduğunu sözlerine ekledi.