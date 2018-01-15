Kerim Rota'nın Atanmasına BDDK Engeli
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Kerim Rota'nın Atanmasına BDDK Engeli


Kerim Rota'nın Atanmasına BDDK Engeli
Kerim Rota'nın Atanmasına BDDK Engeli Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-15 Saat: 17:44:16
Anasayfa Bankalar Kerim Rota'nın Atanmasına BDDK Engeli

Odeabank'a Genel Müdür olarak atanması beklenilen Kerim Rota'ya atama için BDDK'dan onay çıkmadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Akbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kerim Rota'nın, Odeabank'ın Genel Müdür konumuna atanmasına izin verilmediği ifade edildi. 

Konu hakkında bilgisi bulunan iki yakın kaynağın ulaştırdığı bilgiler doğrultusunda Akbank'ta eski Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kerim Rota'nın Odeabank'a Genel Müdür olarak atanması adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onay vermediği bildirildi. 

BDDK'dan Onay Verilmemesinin Nedeni Açıklanmadı

Bilgi alınan kaynaklar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Kerim Rota'nın atanması için neden onay vermediği hakkında bilgi verilmediğini dile getirdi. 5 Aralık 2017 tarihinde Akbank'ta görev yaptığı pozisyonundan ayrılan Kerim Rota'nın, Odeabank ile kontrat tarihinin bitmesi sebebiyle sene sonunda görev aldığı pozisyondan ayrılan Hüseyin Özkaya'nın yerine geçmek için anlaşma sağladığı biliniyordu. 

Öte yandan 21 Aralık 2017 tarihinde Genel Müdür pozisyonunda görev alan Hüseyin Özkaya'nın ayrılık haberini bildiren Odeabank ise, yeni genel müdürün atanmasına kadar geçen süre zarfında, Genel Müdür görevini Genel Müdür Yardımcısı ve CFO pozisyonunda bulunan Naim Hakim'in devam ettireceğini bildirmişti. Konu hakkında Odeabank'tan resmi bir açıklama gelmezken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ise ulaşılamadığı aktarıldı. 

Kerim Rota Kimdir?

2010 senesinin kasım ayı içerisinde Akbank'ta Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda görevine başlayan Kerim Rota, bunun yanı sıra Akbank'ın iştiraki konumunda bulunan Ak Portföy Yönetimi AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini, Akbank AG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini ve Akbank Dubai Limited ile AKLease Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır. 

Akbank'taki kariyerine başlamadan önce farklı özel sektör bankalarında Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Kerim Rota'nın, Gazi Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduğu bilinmektedir. Ayrıca Kerim Rota'nın Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi dalında yüksek lisans derecesine sahip olduğu da bilinmektedir. 

Odeabank Akbank BDDK Kerim Rota Hüseyin Özkaya Genel Müdür
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