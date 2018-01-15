Fakir Kebabına Talepler Arttı! Günlük 15 Ton Ciğer Tüketiliyor
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Fakir Kebabına Talepler Arttı! Günlük 15 Ton Ciğer Tüketiliyor


Fakir Kebabına Talepler Arttı! Günlük 15 Ton Ciğer Tüketiliyor
Fakir Kebabına Talepler Arttı! Günlük 15 Ton Ciğer Tüketiliyor Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-15 Saat: 18:06:47
Anasayfa Eko Gündem Fakir Kebabına Talepler Arttı! Günlük 15 Ton Ciğer Tüketiliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde fakir kebabı olarak nitelendirilen kebap türüne yönelik son zamanlarda gelen taleplerde patlama yaşandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi baz alındığında 20 sene öncesine kadar fakir kebabı adıyla bilinen ciğer kebabı, yörede yaşayan halkın ve ziyaretçilerin en gözde lezzetlerinden biri halini aldı. Önceki dönemlerde düşük gelirli vatandaşların zorunlu tercihlerinden biri olduğu için, yöre halkının kendi aralarında fakir kebabı olarak adlandırdığı ciğer kebabının, nüfusta görülen hızlı artışla, kentleşme ve tüketimdeki alışkanlıkların değişimiyle, yoğun talep kaynaklı olarak lokantaların menülerinde yerini ilk sıralardan aldığı belirtildi. 

Binden Fazla Ciğer Salonu Açıldı

Yine önceki dönemlerde sadece bir kaç kişi tarafından seyyar tezgahlarda alıcı bulan fakir kebabının son zamanlarda ilk tercihler arasına girmesinden dolayı Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Gaziantep'te, Batman'da ve bölge genelinde binden fazla ciğer salonunun açılışının yapıldığı belirtildi. 

Söz konusu salonlarda 10 binden fazla kişinin istihdam edildiği bildirilirken, müşterilerin fakir kebabına yönelik yoğun ilginin ise işletmecileri sevindirdiği ifade ediliyor. Günün aydınlanmasından hemen önce mangal ateşini közlediği bildirilen kebapçıların, kahvaltı için dahi müşterilerine kebap sunduğu dile getirilirken, bölge genelinde günlük bazda 15 ton civarında ciğerin, kebap olarak tüketiminin yapıldığı işaret ediliyor. 

Taleplerin yoğun gelmesinden dolayı bazı dönemlerde bölgede ciğer bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını bildiren kebapçılar, ciğer gereksinimlerinin Balıkesir'den ve Konya'dan getirtilen ciğerlerle giderildiğini ifade ediyor. 

Ciğer Kebabı Bölgeyle Özdeşleşti

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan işletmecilerden biri olan Vedat Günaydın, eskiden Diyarbakır genelinde ciğer kebabını satanların azlığından bahsederek, talep olmadığı için ciğerlerin çöpe atıldığını söyledi. Şimdilerde en gözde yemekler arasında ciğer kebabının bulunduğunu aktaran Günaydın, son zamanlarda bölgeye ziyaret amaçlı gelenlerinde bu lezzeti tattıklarını, ciğer kebabının bölge ile adeta bütünleştiğini sözlerine ekledi. 

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