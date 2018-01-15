TürkAkımı’nda Yeni Gelişmeler!
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TürkAkımı’nda Yeni Gelişmeler!


TürkAkımı’nda Yeni Gelişmeler!
TürkAkımı’nda Yeni Gelişmeler! Seda Polat - Tarih: 2018-01-15 Saat: 19:32:55
Anasayfa Şirketler TürkAkımı’nda Yeni Gelişmeler!

Rus enerji şirketi yeni bir açıklamada bulundu. Gazprom adındaki şirket, projenin doğalgaz boru hattı projesi için bu yıl ayırdığı yatırım miktarını arttırdı. Bir önceki yıla göre %89,6 oranında bir artış belirleyen Rus şirket proje için 182,4 milyar rubleye yükselteceğini bildirdi.

Rus enerji şirketi yeni bir açıklamada bulundu. Gazprom adındaki şirket, projenin doğalgaz boru hattı projesi için bu yıl ayırdığı yatırım miktarını arttırdı. Bir önceki yıla göre %89,6 oranında bir artış belirleyen Rus şirket proje için 182,4 milyar rubleye yükselteceğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, projeye yani Gazprom’a geçen yıl 92,8 milyar ruble yatırıldığını hatırlattı.

Avrupa Projenin Güney Akımı Gibi Olmayacağı Konusunda Garanti Versin!

Türk Akımı’na 2018 yılında toplamda 182,4 milyar ruble yani dolar cinsinden 3.2 milyar dolar bir fiyat artışı yapılacağı söylendi. Gazprom’un bir başka önemli projesi ise Kuzey Akım 2. Şirket bu yatırımına da 114,5 milyar ruble yapılacağı bilgisini verdi.

Türk Akımı’nın tamamlanmasının ardından 2019 yılında gaz akışının Türkiye’ye sağlanması planlanıyor. Türk Akımı projesine ait boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden başlıyor ve Türkiye’nin Kıyıköy beldesine kadar uzanıyor. Karadeniz boyunca uzanan bu hat yaklaşık olaran 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Konu ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuştu. Bakan, Avrupa pazarı için planlandığını söylediği ikinci hattın inşa edilmesinin Avrupa Komisyonu’nca garanti getirdiğini belirtti. Projenin şu anda sadece Türk pazarına yönelik olduğunu söyleyen Bakan Lavroz, bu söz konusu projenin Güney Akım projesinin akıbetine uğramamasını istediklerini ve bunun için de Avrupa’dan %100 garanti almalarının gerektiğini söyledi.

Türk Akımı projesi ile Türkiye oldukça önemli bir konuma gelecek. Boru hatlarının Türkiye’den geçmesi Türkiye’yi de bu konuda söz sahibi yapacak.   

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