Toki’den Uygun Taksitlerle Ev Sahibi Olabilirsiniz!

TOKİ, yaptığı evlere alıcılarını bekliyor. İnşa ettiği tam 8500 konut, 20 yıla varan vade ve 185 TL’den başlayan taksitlerle TOKİ’ler sahiplerini arıyor.

Türkiye’nin birbirinden farklı noktalarına konut yapan TOKİ, bu yıl özellikle dar gelir grubunda olan ailelere odaklandı. Birçok ilde satışlarını gerçekleştirilen TOKİ, taksitleri 185 liradan başlayan fiyatlarla konut satışlarını yapıyor. Ev fiyatları yaklaşık 56 binden başlıyor. Satışa sunulan konut miktarı ise 8500’ü aştı. Alt gelir grupları ve emeklilere hitap eden konutlar, 1+1, 4+1, 3+1 ve 2+1 şeklinde.

Dar Gelir Grupları İçin!

Bu TOKİ konutlarına başvuru yapmak isteyenler Ziraat Bankası veya Halkbank’a başvuru yapacak. Satış işlemleri de bu bankalar aracılığı ile gerçekleşecek. Başvurunun tam olarak hangi bankaya yapılacağı ise konutun bulunduğu ile ve konutun özelliğine göre değişiyor.

Alınan konutun peşinatı için istenen miktar, konutun değerinin en az %10’u olarak alınıyor. Alt gelir grupları için yapılan dairelerde ödenek peşinatı 10 bin liradan başlıyor.

TOKİ tarafından yapılan bu dar gelirlerin düşünüldüğü projeye başvuruda bulunabilmek için kişinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukları üzerine herhangi bir kayıtlı evin olmaması gerekiyor. İkinci bir şart olarak ise kişinin daha önce TOKİ’den konut almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması da aranan şartlar arasında. Bunun yanında konut alacak kişinin 3 yıl aynı şehirde ikamet etme zorunluluğu da var.

Bu konutlardan almak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası veya Halkbank’a müracaat etmeleri gerekiyor.