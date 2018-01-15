2018 Yılının Sektörü Turizm Olacak!

2018 yılında gözde sektör turizm olacak. Yani 2018 yılını turizm sektörü sallayacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Numan Kurtulmuş, bu yıl 34 milyar dolarlık gelir ve 36 milyon turist hedeflediklerini belirledi.

Türkiye’nin son yıllarda ekonomik alanda gösterdiği gelişim turizm alanında da büyük katkı sağladı. Bu katkının ardından yani gelişen ekonominin ardından 2018 yılında turizm sektörünün damga vurması bekleniyor. Geçen yıl Türkiye’ye gelen turist sayısında artış yaşandı ve %28’lik oranında bir artışı Türkiye’ye 32.4 milyon turist kazandırdı. Bu artış ile turizm gelirlerinde %17 artış oldu ve turizm gelirleri 26 milyar dolara ulaştı.

2018 Turizm’in Yılı!

Numan Kurtulmuş 2018 yılında turist hedefini 36 milyon olarak hedeflediklerini ve 34 milyar dolar turizm geliri beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin 2018 yılının ilk 12 destinasyonundan biri olarak ilan edildiğini söyleyen Kurtulmuş, erkek rezervasyonlarda ciddi artış beklediklerini de söyledi. Ayrıca hükümetin 2023 vizyonu kapsamında 50 milyar dolar gelir ve 50 milyon turist hedeflendiğini de belirtti.

2015 yılından itibaren ülkemize turist getiren seyahat acentelerine 565 milyon lira destek verildiğini söyleyen Kurtulmuş, bu yıl bu destek miktarının 800 milyon liraya çıkarılacağını söyledi. Havayolu ile turist getiren acentelere de ayrıca uçuş başına 500 dolar ile 9 bin dolar arasında destek verilecek.

2018 yılının Türkiye açısından turizm yılı olacağını söyleyen Kurtulmuş, birçok projenin de planlandığını açıkladı. Turist çekecek projelere imza atan Kurtulmuş, 2018 yılında Türkiye’de turizm patlaması yaşanacağını belirtti.