Otomobil Devleri Patent Yarışında!

Otomotiv dünyası yeni bir çağın kapısını açmaya hazırlanıyor. Büyük değişimlerin yaşanacağı sektörde, fosil yakıtlarla çalışan otomobiller tarihe karışıyor ve kısa süre içerisinde bu otomobiller yerini elektrik ve hidrojenle çalışan otomobillere bırakacak. Ayrıca bu değişimin yanında otonom denilen sürücüsüz otomobiller yollardaki yerini alacak.

Elektrikli, Hibrit, Otonom!

Bu yolda çalışmalarına devam eden otomobil sektörü, değişimlere ayak uydurabilmek adına Ar-Ge yatırımlarına hız verdi. 2010-2015 yıllarını kapsayan zaman dilimi arasında elektrikli ve hibrit araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda en çok patente Almanya merkezli yani Alman firmaların sahip olduğu dikkatleri çekti.

Hibrit teknoloji ile ilgili patentlerde %32, elektrik teknoloji ile ilgili patentlerde ise %34 Alman patent sahipliği var. Bu söz konusu dönemde Japon firmalarının patent oranları ise hibritte %27, elektrikte ise %23 oranındaki yapı alıyor. ABD’nin oranlarına bakıldığında ise hibritte %17, elektrik patentlerinde %18 oranı görülüyor. Patent sahibi olan diğer ülkeler ise Çin, Güney Kore ve Fransa.

Otonom sürüş yeni teknolojilerin başında geliyor. Bu alandaki patentlerin %52’si Alman şirketlerine ait. Almanya’yı izleyenler ise Amerika ve Japonya olmuş. Alman şirketlerin bu özellik için harcadığı para ise 18 milyar Euro’yu buluyor.

Gelen verilerden elde edilen bilgilere göre ise 2010 yılından beri otonom sürüş konusunda çalışmalar sürdüren 10 firma içinde Bosch 545 patent ile birinci sırada yer alıyor. Listede otomotiv üretici olmadığı halde bu konuda Ar-Ge çalışması yürüten 2 firma daha var. Bunlar da Continental ve Google.