Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat!

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaptı. Başkan, internet üzerinden kredi kartı ile alışveriş yapanlara çağrıda bulundu. İnternetten kartla alışveriş yapacak vatandaşların alışverişe onay süresinin dolduğunu söyleyen Başkan, son gün 31 Ocak olan tarihin bir daha uzatılmayacağını belirtti.

Söz konusu açıklamayı Reuters’in sorusu üzerine yapan Başkan, sürenin daha önce uzatıldığını, 17 Ağustos’tan 31 Aralık’a, sonrasında ise 31 Ocak’a uzatıldığını hatırlattı.

Bir Daha Ertelenmeyecek!

Güvenliği artırmak amaçlı koyulan bu tedbirin ertelenme sebebi vatandaşların kartlarını açtırmamasıydı. Daha fazla vatandaşın kartının açılmasını bekleyen BDDK, süreyi 2 defa uzatmıştı. 17 Ağustos 2017 tarihinde dolacak olan süre, 31 Aralık 2017 tarihine kazar uzatılmıştı. Ancak sonrasında bu tarih de tekrar değiştirildi ve 31 Ocak 2018 son tarih olarak belirlendi.

BDDK Başkanı Ali Akben, konu ile ilgili açıklamayı yaptı. Bankalarına bu onayı vermeyen vatandaşların kredi kartlarının online alışverişe kapatılacağını söyleyen Başkan, bu tarihin bir daha uzatılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Vatandaşlar online alışverişlerine devam etmek istemesi takdirde bankalarının herhangi bir şubesine ya da bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kartlarını online alışverişlere açtırabilirler.

Bu uygulamanın gelme nedeni ise kredi kartları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar. Birçok vatandaş online alışveriş sitelerinden alışveriş yapmadıklarını ancak yüklü miktarda kredi kartı borçlarının geldiğini söylüyor. Sonrasında ise mahcup olan taraf genelde vatandaş oluyor. Yeni gelen bu uygulama ile isteyenler kartlarını online alışverişe açtıracak ve online alışveriş sitelerinden alışveriş yapmaya devam edecek.