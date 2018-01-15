Doların Değer Kaybetmesiyle Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Geriledi
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Doların Değer Kaybetmesiyle Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Geriledi


Doların Değer Kaybetmesiyle Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Geriledi
Doların Değer Kaybetmesiyle Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Geriledi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-15 Saat: 21:36:10
Anasayfa Borsa&Finans Doların Değer Kaybetmesiyle Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Geriledi

Küresel piyasalarda dolar değer kaybı yaşamaya devam ederken, Avrupa hisse senetleri de euronun gücü karşısında değer kaybetti.

ABD piyasalarının tatil sebebiyle kapalı olmasına rağmen dolar, haftanın ilk işlem gününde güçlü para birimleri karşısında değer kaybetti ve kayıplarını dördüncü güne taşıdı. Euronun güç kazanması Avrupa hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu, altın ise yükselişe geçti.

ABD para biriminin G10 ülkelerinin paraları karşısındaki durumunu temsil eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi, üç sene içindeki en düşük seviyesine doğru geriledi. Euro ise 2014 senesinden günümüze en yüksek seviyesine tırmandı. Asya piyasalarının genelinde gözlemlenen yükselmeye rağmen Stoxx Europe 600 Endeksi, eurodaki değer artışının endekste oldukça önemli bir paya sahip olan ihracatçı şirketlertinin hisseleri üzerinde baskı oluşturmasının etkisi altında kalarak geriledi. Yuan, Çin Merkez Bankası (PBOC)'un Yuan Fiksingini Mayıs 2016 senesinden günümüze en yüksek seviyesine ulaştırdıktan sonra iki senenin zirvesine tırmandı. Batı Teksas Petrolü (WTI) dalgalı seyretti. ABD piyasaları Martin Luther King Jr. 'ın doğum günü sebebiyle bugün tatildi.

Euro Güçlü Seyrine Devam Ediyor

ABD'de güçlü ekonomik büyümeye rağmen Dolar, beş hafta arka arkaya değer kaybı yaşadıktan sonra, düşüş trendinde devam etti. Avrupa ve Japonya merkez bankalarının sıkı para politikasına geçeceği yönündeki düşüncelerle Euro Bölgesi, siyasi görünümündeki iyileşmeden ve gelişen piyasalara destek verici nitelikte olan senkronize küresel büyümeden memnun.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da koalisyon hükümetinin kurulmasına ilişkin daha gerçekçi görüşmelerin sağlanmasına ek olarak Euro, ekonomistlerin Euro Bölgesi için 2018 senesine yönelik büyüme tahminlerini yüzde 2.2 oranına yükseltmesinden destek aldı. Bu büyüme seviyesi 10 sene içindeki en yüksek seviye olan yüzde 2.4 oranına çok yakın bulundu. Buna ek olarak, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank)'ın rezervlerine Çin yuanını da ekleyeceğine yönelik karar, doların düşmesine sebep olan bir diğer etkendi. Doların zayıf bir seyir izlemesiyle, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve hisse senetleri yükselişe geçti.

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