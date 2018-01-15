Kazan Soda Elektrik Üretim Bugün Hizmete Açıldı!

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'da katılımda bulundu. Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.'nin açılışı esnasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracata farklı bir canlılık kazandıracak tesisin hizmete açıldığını bildirdi. Tesisin madencilik, kimya ve elektrik üretim faaliyetleri gerçekleştireceğini aktaran Erdoğan, maliyeti 1.5 milyon dolar olan tesisin 2200 vatandaşı istihdam edeceğini belirterek, bundan gurur duyduklarını dile getirdi. İhracattan elde edilen dövizin ülkeye net girdi olarak kaydedildiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu tesisle küresel soda külü ihtiyacının yüzde 10'luk bölümünü, Avrupa'nın ihtiyacının ise yüzde 50'lik bölümünü karşılayacak duruma geldiğini ifade etti.

​Tesiste Bir Çok Ürün Üretilebiliyor

Bu tesislerde cam, deterjan ve hatta hayvan yemi dahi üretilebileceğine dikkat çeken Erdoğan, geniş ürün portföyüyle tesisin stratejik bir önem taşıdığını vurguladı. Kahramankazan, Sincan ve Beypazarı'nın bu ürünün ham maddesinin zengin olduğu noktalar olduğunun bilgisini veren Erdoğan, Beypazarı Soda'nın da açılış törenini yaptıklarını, hükümetin bu firmanın yüzde 26'lık payına sahip olduğunu aktardı. Santralin 380 megavat güce sahip bir elektrik santrali olduğunu belirten Erdoğan, üretilen elektriğin 110 megavatlık bölümünün tesisin kendi ihtiyaçları için değerlendirileceğini, kalan bölümün ise ülke sistemine aktarılacağını anlattı.

Türkiye'ye değer kazandıran bir tesise sahip oldukları için memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, ​ülke, millet ve Ciner Grubu için tesisin başarılı olması dileklerinde bulundu. Tesisin yapım aşamasında emeği geçen Çinli yetkililere teşekkürlerini ileten ve tebrik eden Erdoğan, 400 kamyon şoförüne kazasız tehlikesiz mesai dileklerinde bulundu.

2017 senesinin ilk 3 çeyreklik döneminde büyüme oranıyla Türkiye'nin tekrar güçlendiğinin bütün dünyaya gösterildiğine değinen Erdoğan, ülkeye yapılan yatırımların yüzde 30 arttığını ve istihdamda senenin ilk 10 aylık sürecinde 1.5 milyona yakın artış elde ettiklerini anlattı. Erdoğan, 2017 senesinde elde edilen 157 milyar dolarlık ihracat girdisinin ardından geleceğe daha güven duyduklarını belirterek, yeni açılan bu tesisle de ihracata farklı bir dinamizm kazandırılacağını ifade etti.