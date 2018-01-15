Daire Fiyatları 1 Ayda Yüzde 0.80 Oranında Yükseldi

Türkiye İş Bankası'nın da destek verdiği "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" Aralık ayı verileri bildirildi. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Aralık ayında bir önceki ara kıyasla yüzde 0.39 oranında, 2016 senesinin aynı ayına kıyasla yüzde 4.02 oranında, endeksin başlangıç tarihi olan 2010 senesi ocak ayına göre ise yüzde 78.5 oranında artış belirlendi.

İstanbul'da bulunan markalı konut projelerinde fiyatlar, Kasım ayında Asya yakasında yüzde 0.16 oranında, Avrupa yakasında yüzde 0.46 oranında artış gösterdiç Endeksin başlangıç tarihi olan Ocak 2010 tarihine göre ise, Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 11.1 puan daha fazla arttı.

​Aralık ayında markalı projelerden konut alan tüketicilerin peşinat kullanım oranı yüzde 31, banka kredisi kullanım oranı yüzde 34 ve senet kullanım oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Aralık ayında kasım ayına göre peşinat kullanım oranı 5 puan, banka kredisi kullanım oranı 4 puan düştü. Bu verilere karşın senet kullanım oranı ise 9 puan düştü.

​1+1 Dairelerin Fiyatı 0.11 Oranında Arttı

​Aralık ayında satılan konutların yüzde 18'lik bölümü tamamlanmış, yüzde 82'lik bölümü ise tamamlanmamış konut stoklarından oluşmaktaydı. Aynı süreçte stok erime hızı yüzde 3.9 oranında gerçekleşti. Tamamlanmamış konutların satış oranında 13 puan artış belirlendi. Aralık ayında bir önceki aya kıyasla konut satışları 1+1 dairelerde yüzde 0.11, 2+1 dairelerde yüzde 0.33, 3+1 dairelerde yüzde 0.50, 4+1 dairelerde ise yüzde 0.45 arttı.

Satışlar 51 ila 75 metrekarelik konutlarda yüzde 0.12, 76 ila 100 metrekarelik konutlarda yüzde 0.29, 101 ila 125 metrekarelik konutlarda yüzde 0.38, 126 ila 150 metrekarelik konutlarda yüzde 0.45, 151 metrekare ve üzeri konutlarda ise yüzde 0.26 oranında arttı. Markalı konut projelerinde yapılan satışların yüzde 3'lük bölümü yabancı yatırımcılara gerçekleştirildi.