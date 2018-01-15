Türkiye'nin Finansal Varlıkları 10 Trilyon 526 Milyar Liraya Ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2017 senesinin üçüncü çeyrek dönemine yönelik "Finansal Hesaplar Raporu"nu açıkladı. Rapora göre, 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde ülke ekonomisinin toplam finansal varlıkları 10 trilyon 526 milyar lira, yükümlülükleri ise 12 trilyon 57 milyar liraya ulaştı. Dünyanın kalanına 1 trilyon 532 lira değerinde net yükümlülük oluşturuldu. Dünyanın geri kalanı ve hane halkı, yurt içi ekonominin finansmanına en çok fayda sağlayan kalemler olarak belirlendi.

​2010 senesinden 2017 senesinin üçüncü çeyrek dönemine kadar geçen süreçte yurt çi ekonominin sektörler bazında finansal bilançoları araştırıldığında, hane halkı ve dünyanın geri kalanının finansal fazla vererek diğer sektörlerden alacaklı konumunda, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise finansal açık vererek diğer sektörlere borçlu konumda olduğuna dikkat çekildi. Buna ek olarak üstlendikleri finansal aracılık sorumluluğu ile finansal kuruluşlar sektörü, dengedeki pozisyonunu korudu ve sıfıra yakın net finansal değer oluşturdu.

​Krediler, Hisse Senetleri Ve Öz Kaynaklar En Çok Kullanılan Araçlar

​​Aynı süreçte sektörlerin finansal varlık ve yükümlülük dağılımına bakıldığında, finansal olmayan kuruluşların yükümlülük ve varlık bölümünde en çok paya sahip sektör olduğu ve bu kuruluşları finansal kuruluşların seyrettiği belirtildi. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyrek döneminde, finansal araç dağılımında varlıklarda krediler ve diğer alacaklar, yükümlülüklerde ise krediler, hisse senedi ve öz kaynaklar en ağırlıklı kullanılan araçlar olarak göze çarptı.

​Yurt içi ve yurt dışında hizmet veren sektörler tarafından açılan toplam 2 trilyon 350 milyar lira değerindeki mevduatın, 2 trilyon 144 milyar liralık bölümünü parasal ve finansal kuruluşlar, 206 milyar liralık bölümü ise dünyanın geri kalanı tarafından kabul gördü. Parasal ve finansal kuruluşlarda açılan mevduatların 917 milyar liralık bölümünün hane halkına, 426 milyar liralık bölümünün finansal olmayan kuruluşlara ait olduğu belirlendi. Dünyanın geri kalanı tarafından kabul gören mevduatların 147 milyar liralık bölümü ise parasal ve finansal kuruluşlar tarafından oluşturuldu.