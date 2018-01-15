Euro Bölgesi'nin İhracatı 197.5 Milyar Euroya Ulaştı

2017 senesinin Kasım ayında Euro Bölgesi'nin ihracatı, 2016 senesinin Kasım ayına kıyasla yüzde 7.7 oranında, ithalatı ise yüzde 7.3 oranında yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT)'ın elde ettiği veriler dahilinde, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak Euro'yu kullanan ve 19 üyeden oluşan Euro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat 2017 senesinin kasım ayında, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 7.7 oranında artarak 197.5 milyar euroya, ithalat ise yüzde 7.3 oranında artarak 171.2 milyar euroya yükseldi. Para birliğinde dış ticaret fazlası, Kasım 2016 tarihinde 23.8 milyar euro seviyesindeyken, 2017 senesinin aynı döneminde 26.3 milyar lira seviyesine çıktı. Euro Bölgesi ülkeler arasındaki ticaret ise aynı süreçte yüzde 6.9 oranında artış göstererek 165.5 milyar euroya ulaştı.

Euro Bölgesi'nde Ocak-Kasım 2017 tarihleri arasında, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 7.5 oranında artarak 2 trilyon 9.7 milyar euroya, ithalat yüzde 10.1 oranında artarak 1 trilyon 796.5 milyar euroya yükseldi. Euro Bölgesi aynı süreçte 213.1 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Mevsimsellikten arındırılmış rakamlara göre ise, Euro Bölgesi'nde Kasım ayında 187.1 milyar euro tutarında ihracat, 164 milyar euro tutarında ithalat gerçekleştirildi. Mevsimsellikten arındırılmış rakamlara göre dış ticaret fazlası 22.5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

AB Ülkelerinin İhracatı Yüzde 6.8 Arttı

Buna ek olarak veriler, 28 üreden oluşan AB'de geçtiğimiz senenin Kasım ayında, 2016 senesinin kasım ayına kıyasla ihracatta yüzde 6.8 oranında artarak 167.2 milyar euroya, ithalatta yüzde 5.4 artarak 159.2 milyar euroya yükseldi. AB'de Kasım 2017 tarihinde 8 milyar euro dış ticaret fazlası verilirken, AB ülkeleri arasında gerçekleştirilen ticaret yüzde 6.9 oranında artarak 300.9 milyar euroya yükseldi.

2017 senesinin Ocak-Kasım dönemleri incelendiğinde, AB'nin ihracatı 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 8.7 oranında artarak 1 trilyon 716.6 milyar euroya, ithalatı ise yüzde 8.7 oranında artarak 1 trilyon 704.5 milyar euroya yükseldi. Bu sayede aynı süreçte AB, 12.1 milyar euro dış ticaret fazladı verdi.