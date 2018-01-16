16.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Gerek yurt içi gerek uluslararası piyasalarda önemli bir hareket olmazken dolar kuru 3,75 seviyesine kadar düştükten sonra yeniden 3,80 liranın üzerinde yerini aldı. Doların bu ağır aksak hareketlerinin arkasında ABD Merkez Bankası Fed’in gerçekleştirdiği son toplantıda bir politika değişikliği yapmaya hazırlandığının görülmesi önemli bir etken olarak ifade ediliyor.

Euro ise Almanya’da yaşanan koalisyon hükümeti ihtimallerinin artması ile yükselmeye devam ediyor. Almanya uzun zamandır bir hükümet kurulamayacağı ve yeniden seçime gidilmek zorunda kalınacağı izlenimi veriyordu ancak piyasalara göre Şansölye Merkel’in ısrarlı çabaları sonucunda önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir koalisyonun haberi gelecek.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7988’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8032 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,46604 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6657 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2264 seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

114 bin 644 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 2,137 düşüşle 112 bin 159 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 6 düşerek yeniden 13 bin 126 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 163,48 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

267,29 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.