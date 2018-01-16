2017 Bütçesi 47,4 Milyar Lira Açık Verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek bütçe sonuçları hakkında bilgi verdi. 2017 yılı bütçesinin 47,4 milyar lira açık verdiğini belirten Bakan Ağbal orta vadeli plana göre revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha az bütçe açığı verildiğini beyan etti.

Olumlu Gelişmeler Bütçe Açığını Azalttı

Ekonominin gerek istihdam gerek büyüme yönünden olumlu bir seyir izlediğini belirten Bakan Ağbal, özellikle yılın son aylarında bu olumlu rakamların bütçeye yansıyarak öngörülen hedeflere ulaşılmasını sağladığını belirtti. Yüksek büyüme rakamlarının etkin bir destek olduğunu ifade eden Bakan birçok açıdan sorunlu geçmesinin beklendiği 2017 yılından rekor seviyede bir büyüme ile çıkmış olmanın hükümetin yoğun gayretleri sayesinde mümkün olabildiğinin de altını çizdi.

28,2 Milyar Lira Tahsilat

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 ve 7020 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunlarının kapsamında 2017 sene sonu itibarı ile vergi dairelerinden 26,7 milyar lira, diğer kurumlardan 1,5 milyar lira olmak üzere toplam tahsilatın 28,2 milyar lira olduğunu açıkladı.

Ağbal, 2016 yılında tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87'sinin mükellefler tarafından doğrudan ödendiğini hatırlatarak, 2017 yılında bu oranın yüzde 94'e ulaştığını söyledi. Ülkemizin acı bir 15 Temmuz darbe girişimi yaşamasına rağmen Türkiye ekonomisinin gücünü bir defa daha ortaya koyduğunu söyleyen Ağbal, aynı zamanda vatandaşların da ekonomideki canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödediğini sözlerine ekledi.