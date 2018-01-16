SGK Açığı 30 Milyar Liraya Yaklaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir gider dengesizliği yeni bir batışa doğru mu gidiliyor sorusunu akıllara getiriyor. 2017 yıl başında ertelenen sosyal güvenli primleri ekim ayından itibaren yatırılmaya başlandı. Ekim ayında gerçekleştirilen tahsilatın diğer aylara oranla ciddi bir şekilde fazla olmasına rağmen kurumun verdiği açık genel ortalamanın üzerinde devam ediyor. Yıl başında kurumun açık hedefi 21,6 milyar lira olmasına rağmen ekim ayı rakamları ile açık 25,6 milyar liranın üzerine çıkmış durumda.

Kamu Katkısı Yüzde 26 Arttı

Sosyal Güvenlik Kurumuna merkezi bütçenin gerçekleştirdiği katkı da yüzde 26 arttı. 2016 yılındaki toplam kamu katkısı bir önceki yıla oranla yüzde 36 artarak 108 milyar liraya ulaşmıştı. Hali hazırda kamu katkısı ise 2017 yılı için 114 milyar 184 milyon liraya ulaştı. 2017 yılının son iki ayında da kamu katkısının aynı oranda devam etmesi durumunda bir önceki yıla oranla yüzde 26 artış yaşanmış olacak.

Ekim Ayı Gideri 27,7 Milyar Lira

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından derlenen verilere göre 2017 Ekim ayında kurumun toplam geliri 27 milyar 484 milyon lira, gelir içerisinde prim geliri 20 milyar 134 milyon lira oldu. Önceki aylarda en yüksek prim geliri 17 milyar 535 milyon lirayla mayıs ayında gerçekleşmişti. Buna karşılık yine ekim ayında giderler önceki ayların tamamından yüksek seyrederek 27 milyar 710 milyon lira seviyesinde oldu. SGK giderleri aylık 25-26 milyar TL düzeyinde seyrediyor. Yüksek prim tahsilatına karşılık aylık açık 225 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.