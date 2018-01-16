Faizler Yükseldi, Konut Kredisinde Maliyet Yüzde 10 Arttı

Konut kredisi kullanırken faiz oranlarının son bir yıl içerisinde yüzde 0i95’ten yüzde 1,14 seviyesine kadar yükselmesi ev sahibi olmak isteyen kişilere binen maliyetin yüzde 10,2 artmasına neden oldu. Yükselen faiz oranları nedeni ile 100 bin lira kredi çekmiş olan vatandaş, bir önceki yıl çekilmiş krediye oranla 17 bin 220 lira daha fazla ödeme yapacak.

2017 Yılı Rakamları Çok Yükseldi

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından piyasalarda tedirginlik olmaması ve ekonominin hızlı bir şekilde toparlanabilmesi amacı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çağrısı ile bankalar konut kredilerinin faiz oranlarında indirime gitmiş ve son yılların en düşük rakamları ile tüketicilerin ev sahibi olmalarını sağlamıştı. Aynı rakamlar 2017 yılı başlarına kadar geçerli bir şekilde devam etmişti.

Ancak bankaların internet sitelerinde yer alan verilere göre 2017 yılı başında kısa vadelerde 0,82 oranında olan konut kredisi faizi, 60 ay vadede yüzde 0,88, 10 yıl vadeli kullandırmalarda ise yüzde 0,95 seviyesindeydi.

Ancak aradan geçen süre ile faizlerde yaşanan artışlar sonucunda 10 yıl vadeli konut kredilerinde faiz oranları 19 baz puan artış göstererek 1.14’e kadar yükseldi.

Ayda 133 Lira Fazla Ödeme

Yükselen faiz oranları nedeni ile 10 yıl vadeli 100 bin lira değerinde konut kredisi kullanacak olan tüketicinin toplam geri ödeyeceği tutar yüzde 10,2 artış gösterdi. Tüketicinin aylık yapacağı ödeme bin 400 liradan bin 533 liraya çıktı. Her ay 133 lira ek maliyet oluşmasına neden oldu.