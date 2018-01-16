Turizmde Sömestr Beklentisi Yüksek
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Turizmde Sömestr Beklentisi Yüksek


Turizmde Sömestr Beklentisi Yüksek
Turizmde Sömestr Beklentisi Yüksek Hatice Demir - Tarih: 2018-01-16 Saat: 09:41:11
Anasayfa Turizm Turizmde Sömestr Beklentisi Yüksek

Başlamasına günler kalan yarıyıl tatili turizmcinin de umudu oldu. Turizm sektörü sömestr boyunca yüksek doluluk oranlarına ulaşmak istiyor.

Özelikle ülkemizin en önemli termal bölgeleri arasında yer alan Yalova, Afyon, Balıkesir ve Kütahya’da tesisler sömestr tatili boyunca yoğun bir iki hafta geçirmeyi bekliyor. İçerdiği zengin minerallerinden dolayı kentteki termal ve şifalı suların bilhassa kış aylarında tercih edilen Kütahya'da yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi ile hizmet veren tesislere, yaklaşan yarıyıl tatili dolayısıyla ilginin attığı belirtildi.

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Kütahya ili Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentin önemli bir bölümünün sahip olduğu termal kaynakların kış turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kent merkezinin yanı sıra Ilıca, Yoncalı ve Emet’in bu özelliği ile ön plana çıktığını ifade eden Başkan Saraçoğlu, bu bölgelerdeki tesislerde yarı yıl tatilinde yüzde 80 doluluk oranlarının yaşandığını söyledi. 15 günlük tatilin dolu dolu geçeceğini belirten Başkan, ülkenin dört bir tarafından misafirlerin Kütahya’nın termal sularından faydalanmak için geleceğini belirtti.

Yalova’ya Rus Ve Ortadoğu İlgisi

Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan, Roma İmparatorluğu döneminde "hayat iksiri" kaplıca hamamlarının yapıldığı Yalova'da da rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü aktarıldı. Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Termal Belediye Başkanı ve Yalova Turizm Birliği (YATUB) Başkanı İsmail Atik, ilçedeki tüm otel, apart ve pansiyonlara ilgi olduğunu belirtti. Yüzde 80 seviyesinde doluluk oranlarına sahip olduklarını belirten Atik bölgenin sadece yurt içi değil başta Rusya ve Ortadoğu olmak üzere birçok turiste de ev sahipliği yaptığını da belirtti. 

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