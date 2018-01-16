Afrika’nın En Büyük Tekstil Tesisi Türk-Cezayir Ortaklığında Açıldı
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Afrika’nın En Büyük Tekstil Tesisi Türk-Cezayir Ortaklığında Açıldı


Afrika’nın En Büyük Tekstil Tesisi Türk-Cezayir Ortaklığında Açıldı
Afrika’nın En Büyük Tekstil Tesisi Türk-Cezayir Ortaklığında Açıldı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-16 Saat: 10:05:05
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Cezayir hükümeti ile Türk şirketi Taypa arasındaki ortaklık ile kurulan Afrika’nın en büyük tekstil tesisi TAYAL SPA hizmete girdi.

Türk şirketleri farklı bölgelerdeki yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Tekstil alanında da bu konuda önemli bir gelişme Afrika’dan geldi. Türk Tay Grup şirketlerinden Taypa’nın Cezayir hükümeti ile ortak olarak kurduğu Tayal Spa hizmete açıldı.

Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Yusuf Yusufi'nin açılışını gerçekleştirdiği TAYAL SPA tesisi, toplamda 1,5 milyar dolara mal oldu. Büyük oranda ihracat üzerine çalışacak tesisin Afrika kıtasında bir ilk olma özelliği bulunuyor. Toplamda 250 hektar alanda kurulmuş olan tesisin tüm bölümleri tamamlandığında 25 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Taypa Yüzde 49 Hisseye Sahip

Tesisin açılış töreninde bir konuşma yapan Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Yusuf Yusufi bu tesisteki üretimin yüzde 60’lık kısmının ihraç edileceğini kalan kısmın ise iç piyasadaki ihtiyaca yönelik olacağını belirtti. Yusufi, Türk-Cezayir ortaklığı ile kurulan ve Afrika’nın en büyük tekstil fabrikası olma özelliğine sahip olan Tayal Spa’nın toplamda yüzde 51 hissesinin Cezayir devletine kalan yüzde 49’luk hissesinin ise Taypaya ait olduğunu belirtti. 2015 yılında imzalanan ortaklık sözleşmesi ile projesine başlanan tesisin uzun çalışmalar sonucunda Cezayir’in Relizane kentinde yer alan Sidi Hattab bölgesinde 250 hektarlık bir araziye kurulduğunu belirten Yusufi, ilerleyen dönemlerde projenin daha da büyütülerek toplamda 25 bin kişiye istihdam sağlayacağı müjdesini verdi.

Projenin ilk etabı, 8 adet tekstil üretim birimi ile 400 kişiye eğitim verecek tekstil okulunun yanı sıra işçi ve görevlilere ait 567 konuttan oluşuyor. İkinci etabı ise hazır giyim, endüstriyel elyaf, denim, örme ve dokuma kumaş üretimlerinin yapılacağı 10 fabrikayı içeriyor. Tesisin tamamlanması ile yılda 60 milyon metre denim kumaş işlenebilecek ve 30 milyon adet giysi üretimi gerçekleştirilebilecek.

 

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