Yassı Çelik Kullanıcıları Şikayetçi: Ayrımcılık Var
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Yassı Çelik Kullanıcıları Şikayetçi: Ayrımcılık Var


Yassı Çelik Kullanıcıları Şikayetçi: Ayrımcılık Var
Yassı Çelik Kullanıcıları Şikayetçi: Ayrımcılık Var Hatice Demir - Tarih: 2018-01-16 Saat: 10:26:54
Anasayfa Eko Gündem Yassı Çelik Kullanıcıları Şikayetçi: Ayrımcılık Var

Üretimde yassı çelik kullanan firmalar inşaat demirine gümrük vergisinin sıfırlanmasını eleştirdi.

Üretim aşamasında yassı çelik kullanmakta olan ve toplamda 40 milyar dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine destek olan 8 sektör (çelik boru imalatı, doğalgaz cihazı üreticileri, iklimlendirme sanayi, kazan ve basınçlı kap üreticileri, makine üreticileri, soğuk hadde ve galvanizleme sektörü, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya) son günlerde iki ayrı şok yaşadı.

Ankara’da hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmelerde yassı çelik ithalatında yüzde 9 oranındaki verginin kaldırılması taleplerine karşılık “kaldırılmaz ancak bir miktar düşürülebilir” sinyalinin alındığını fakat açıklanan ithalat rejiminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını gördüler. Diğer şok ise müteahhitlerin “inşaat demiri ithalatına uygulanan vergi sıfırlansın” talebinin karşılık bulması ve gümrüğü sıfırlayan mevzuatın Resmi Gazete’de yayımlanması oldu. Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, kendilerine ayrımcılık yapıldığını belirtti. İnşaat demirinde sıfırlanırken yüksek katma değerli üretim yapan sektörlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Eren bu konu ile ilgili çalışma beklediklerini vurguladı.

Üç Sıkıntı Oluşturuyor

Yassı çelik konusunda ham maddeye erişimin kendileri açısından üç sıkıntı oluşturduğunu belirten Eren gümrük vergisi sebebi ile iç piyasada fiyatların dünya piyasa fiyatlarından yüksek olduğunu, yurt içindeki üreticilere verilen siparişlerde 3-4 aylık gecikmeler yaşandığını ve üretim aşamasında yassı çelik kullanan sektörlerin satışlarını Türk Lirası ile yapmasına rağmen yerli yassı çelik üreticilerinin dolar üzerinden satışa devam ettiğini vurguladı. Kendilerinin 3 yıldır sektörün dertlerini anlatmak için çaba gösterdiğini belirten Eren bu konuda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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