Brent Petrol Güne 70 Dolardan Başladı!
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Brent Petrol Güne 70 Dolardan Başladı!


Brent Petrol Güne 70 Dolardan Başladı!
Brent Petrol Güne 70 Dolardan Başladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-16 Saat: 10:40:51
Anasayfa Eko Gündem Brent Petrol Güne 70 Dolardan Başladı!

Brent petrol güne 69,95 dolar seviyesinden başladı. Piyasa ABD’nin yarın yapacağı petrol üretim ve stoklarına kilitlendi.

Brent petrol güne 69,95 dolar seviyesinden başladı. Piyasa ABD’nin yarın yapacağı petrol üretim ve stoklarına kilitlendi.

Brent Petrol İşleme 70 Dolardan Başladı

Brent petrol düne 69,79 dolar seviyesinden başlamıştı. Gün içerisindeki hareketler fiyatın 70 dolar 34 centte ulaşılmasını beraberinde getirmişti. Bugünün açılışı ise 70 dolar ile yapıldı. Saat 9 sularında fiyatlar yüzde 0,07 oranında geriledi. İşlem fiyatı bu saatlerde 69 dolar 95 cent oldu. Batı Teksas tipi ham petroldeki varil fiyatsa 64 dolar 49 cent olarak kaydedildi.

ABD Haftalık Petrol Verilerini Yarın Açıklayacak

Piyasa fiyatlarını yakından ilgilendiren açıklama ise yarın yapılacak. ABD, haftalık üretim ile stok verilerini duyuracak. ABD, geçtiğimiz hafta sondaj kulesi sayısını artırmış, üretime on kuleyi daha dahil etmişti. Artış sonrasında aktif olarak faaliyet gösteren sondaj kulesi toplamı 752’ye yükselmişti.

Fiyatlar Artış Eğilimli

Piyasa uzmanları ABD’nin haftalık üretiminde ve stoklarında gerileme kaydedildiğine işaret ederek, fiyatların artış yönlü olacağına dikkat çekti. Uzmanların diğer bir fiyat yorumu ise artan talep konusunda oldu. Petrole olan talebin yukarı yönlü olduğunun altını çizen uzmanlar, üretimdeki kesinti kararlarını da fiyatları arttırdığına değindi.  Bunların yanında uzmanların dikkat çektiği diğer bir konu ise ABD’nin kaya gazı üreticilerine verdiği destekler oldu. Üretimin artması adına yapılan özendirici düzenlemelerin, fiyatlara baskı yapabileceği de ifade edilenler arasında yer aldı.

Brent petrolü teknik olarak değerlendiren piyasa analistleri fiyatların 70,05 dolarla 70,14 dolar arasında direnç göstereceğini öngördü. Destek bölgesini ise 69 dolar 87 cent ile 69 dolar 96 cent arası olarak tahmin etti. 

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