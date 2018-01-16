Kredi Kartlarının Kapatılması e Ticareti Olumsuz Etkileyecek

Kredi kartlarının online işlemlerde kullanımına onay vermeyenler, 1 Şubat’tan itibaren internetten alışveriş veya ödeme yapamayacak. Bu durum e-ticaret sektörünü yüzde 25’e varan bir oranda daraltabilir.

Kredi kartlarının online işlemlerde kullanımına onay vermeyenler, 1 Şubat’tan itibaren internetten alışveriş veya ödeme yapamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kart hamilinin onayı olmayan tüm kartları online işlemlere kapatma kararının e-ticaret sektöründe yüzde 25’e varabilecek bir daralma yaratabileceğini vurgulayan sektör temsilcileri, uygulamanın tüketici güvenliğini sağlama amacının yanında, e-ticaret sektörüne olumsuz etki yaratmayacak ve kullanım kolaylığını da dikkate alacak şekilde revize edilmesini öneriyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD),

e-ticaret sektöründe büyümede ve yeni girişimlerde yavaşlama, vergi ve istihdam kaybı gibi olumsuz yan etkileri de çözecek bir düzenleme yapılabileceğini belirtiyor. Uygulamanın sadece “Elektronik Ticarette Güven Damgası” almamış şirketlerdeyapılan işlemlerle sınırlı kalmasını öneren ETİD ve TÜBİSAD’a göre, uygulamanın bu hâliyle devreye girmesi sektörde önemli bir daralmaya sebep olacak.

Kararın açıklandığı Şubat 2017’den bu yana bankalar ve e-ticaret şirketleri tarafından yürütülen yoğun iletişim faaliyetlerine rağmen kart hamillerinin çoğunun henüz bir aksiyon almadığı görülüyor. Mevcut düzenlemeye göre, herhangi bir aksiyon alınmayan kartlar da online işlemlere kapatılıyor. Ayrıca yeni çıkartılan kartlar da, hamili özellikle belirtmezse online işlemlere kapalı olarak çıkacak.

E-ticaret Sektörünün Kasalarına Kilit Vuruluyor

Bu kararla “e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurulduğunu” söyleyen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, hâlihazırda Türkiye’de online alışverişin yüzde 80’inin kredi kartı ile yapıldığını belirtti. Ekmekçi, “Tüketici güvenliğini sağlama amacını destekliyoruz, ancak e-ticaret sektörünün dinamikleri dikkate alınmadan yapılacak sert bir geçiş, ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayan ve kayıt dışılığın azaltılmasında itici güç konumunda olan e-ticaret sektöründe yaklaşık yüzde 20-25’lik bir kayba neden olacaktır. Hayata geçirilmesi beklenen uygulama yerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayınlamış olduğu Elektronik Ticarette Güven Damgası tebliği ile birlikte değerlendirilecek bir çözüm sektörün önünü açacaktır. Güven damgası ile ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini ve yakın zamanda uygulamaya konulacağını biliyoruz. Bu uygulama yaygınlaşana kadar kredi kartlarının kapanması ile ilgili karar, ileri bir tarihe alınabilir ve yeni duruma uygun bir düzenleme getirilebilir.

Tüketici Güvenliği ve Sektörün Gelişimi Birlikte Değerlendirilmeli

Uygulamanın internetten alışveriş yapmanın yanı sıra gündelik hayatta kolaylık sağlayan birçok ödeme işlemini de etkileyeceğini belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve E-ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, telefon, elektrik, doğalgaz gibi faturalar için ilgili kurumların internet sitesinden yapılacak ödemelerin de etkileneceğini söyledi.

Ayrıca bu gibi kurumlara verilmiş “kredi kartı ile otomatik fatura ödeme talimatlarının” da etkileneceğini belirten Ertaş, şu değerlendirmede bulundu: “Artık online kanallar çok farklı alanlarda bizlere kolaylıklar sağlıyor. Uygulamanın mevcut hâliyle, internetten alışverişin yanı sıra, fatura ödemeleri, uçak bileti ve konaklama satın almaları, yemek siparişleri, taksi hizmetleri, online uygulama, film ve müzik tüketimleri dahil birçok alanda internetten yapılan ödemeler sekteye uğrayabilecek. Bu gibi günlük hayatımızdaki etkiler hem tüketici memnuniyetsizliği yaratacak, hem de orta ve uzun vadede yerli-yabancı pek çok girişimi de olumsuz etkileyebilecek. Tüketici güvenliğini sağlamanın yanı sıra bu olumsuz etkileri de giderebilecek şekilde düzenlemede revizyon yapılabileceğine inanıyoruz.” dedi.