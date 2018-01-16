Dış Mekanlarda Goccia Wash Etkisi
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Dış Mekanlarda Goccia Wash Etkisi


Dış Mekanlarda Goccia Wash Etkisi
Dış Mekanlarda Goccia Wash Etkisi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 11:02:42
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Dış mekan ürünleri açısından farkıyla dikkat çeken İtalyan Goccia yaptığı çalışmaları ile son derece dikkat çekmeye devam ediyor.

Dikdörtgen prizma ve parabolik profil seçenekleriyle, birinci sınıf alüminyum alaşımından üretilen ve dört farklı gövde seçeneğine sahip WASH ailesi, isteğe bağlı olarak ışığı aşağı ya da yukarı yönlendirdiği gibi, çift yönlü kullanım imkanı da sağlıyor.

WASH, yeni jenerasyon LED çipleri ile tek yönde yakalanan 1120, 1200 ve 1470 lümenlik performans sayesinde, ışık efekti ve verimlilik anlamında ideal bir çözüm sunuyor.

Duvar yıkama efekti konusunda çok başarılı olan ürün, istenildiği takdirde balkonları, sütunları, duvarları, yürüyüş yollarını ve koridorların genel aydınlatması için de kullanılabiliyor. IP 65 ve IK08 koruma seviyesi sayesinde WASH serisi, en zorlu hava şartlarına veya darbelere karşı bile uzun yıllar boyunca dayanabiliyor.

Opal cam ve özel reflektörün birleşimi ışığın yumuşak ve konforlu şekilde dağılmasına imkan tanırken; serinin bir başka versiyonunda ise şeffaf cam ve yüksek güçlü tekil LED, hem kuvvetli, hem de asimetrik bir ışık dağılımını yaratıyor.

Seride kullanılan ve aşağı-yukarı ayarlanabilen asimetrik reflektör, kolayca iki farklı konumda sabitlenebiliyor. Böylece isteğe bağlı olarak, duvar yıkama veya genel aydınlatma performansı alınabiliyor.

LAMP 83’ün çok uzun süredir Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Goccia’nın son ürünü WASH, dış mekan aydınlatmasında İtalyan tasarımı, fonksiyonelliği ve farklı ışık efektleri ile hizmetinizde…

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