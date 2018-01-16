8. MIXX Awards Türkiye Jürisi Belirlendi

Dünyada 45 ülkede faaliyet gösteren Interactive Advertising Bureau’nun Türkiye merkezi IAB Türkiye tarafından 8. kez düzenlenecek olan ve düzenlendiği ilk günden beri dijital dünyanın nabzını tutan MIXX Awards Türkiye için başvurular tüm hızıyla devam ediyor.

Ajans ve reklamverenlerin 28 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceği MIXX Awards Türkiye’de yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi başarılarını uluslararası arenalarda da duyurma fırsatı bulacak.

Her geçen yıl daha çok büyüyen MIXX Awards’ta başvurular, pazarlama ve iletişim dünyasının seçkin isimlerinden oluşan jürinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüllendiriliyor.

Temel hedefi, dijital reklamları hedef-sonuç ilişkisiyle incelemek, yaratıcı düşünceyi performansla birlikte değerlendirmek olan MIXX Awards’ta; “Marka Yöntem ve Araçları” ve “Marka Strateji ve Hedefleri” ana başlıkları altında toplamda 29 kategori bulunuyor.

Jüri başkanlığını Publicis One Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş’ın yürüttüğü 8. MIXX Awards Türkiye Jürisi;

Banu Barbarosoğlu / Sahibinden.com

Burak Günsev / Wanda Digital

Burak Yılmaz / Genart Medya

Emre Üçöz / NewGen

Ergin Binyıldız / Havas Worldwide İstanbul

Feyza Tamer / ING Bank

İbrahim Üğdül / Akampüs

İlker Ergen / GroupM

İpek Ersavaş / P&G

İpek Tan Çelebi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kenan Or / Migros

Kurtuluş Eker / Voden & Leo Burnett Istanbul

Levent Dicle / Demirören Medya

Melike Güleli / Fiat

Merve Erdebil / ETİ

Oğuzhan Aslan / Evyap

Özge Gilan / Facebook

Rafet Fatih Özgür / THY

Samet İnanır / Onedio

Bu yıl Ana Jüri’ye ek olarak, IAB Türkiye üyesi sektör profesyonellerinden oluşan bir ekip de Ön Eleme Jürisi’nde görev alacak. Ön Eleme Jürisi toplantıları 2, 5, 6, 7 Şubat tarihlerinde; Ana Değerlendirme Toplantıları ise 9 ve 10 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. MIXX Awards Türkiye’nin ödül töreni 27 Şubat 2018’de Four Seasons Bosphorus’ta yapılacak. Yarışmanın kuralları, değerlendirme ve ayrıntılı bilgi için yenilenen MIXX Awards Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.mixxawards-tr.org