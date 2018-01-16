Lego Etkinlikleri İstanbul ve Ankara'da Çocuklarla Buluşacak

Alışveriş ve sosyal yaşamın vazgeçilmez merkezlerinden Ankara ve İstanbul Optimum AVM’ ler, sömestr tatilinde çocukları LEGO’ nun yaratıcı dünyasına davet ediyorlar. LEGO etkinlikleri İstanbul Optimum’ un ardından Ankara Optimum’ da çocuklarla buluşacak.

İstanbul ve Ankara Optimum Outlet AVM, karne heyecanının yaklaştığı bu günlerde, sömestr tatilini dolu dolu yaşamak ve aynı zamanda unutulmaz bir karne hediyesine sahip olmak isteyen minikleri LEGO etkinliklerine bekliyor.

Minik misafirlerin, hayal gücü, yaratıcılık ve el becerilerini geliştirmesine yardımcı olan LEGO etkinlikleri, ilk olarak İstanbul Optimum’da başlayacak ve ardından Ankaralı minikler ile buluşacak.

LEGO oyun alanlarından dev LEGO heykellerine, dans etkinliğinden sergilere uzanan büyülü LEGO dünyası, çocuklara eğlence dolu bir sömestr vaat ediyor. LEGO etkinliklerinde; LEGO Friends, LEGO City, LEGO Starwars ve LEGO Dünya Haritası olmak üzere birbirinden renkli etkinlikler minik katılımcılara unutamayacakları bir sömestr tatili yaşatacak.

Lego etkinleri; 19-27 Ocak tarihlerinde 12. 00 – 19. 00 saatleri arasında İstanbul Optimum Outlet AVM, 29 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde 13.00 – 20.00 saatleri arasında Ankara Optimum Outlet AVM’de olacak.