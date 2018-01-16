Borsa İstanbul Gün Açılışını Düşüşle Yaptı – 16.01.2018

BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe azalış yönlü bir başlangıç yaptı. Endeks değeri yüzde 0,40’lık düşüşle birlikte 450,83 puan azaldı.

BIST 100 Endeksi Güne 111.708,37 Puandan Başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi gün açılışını 111.708,37 puandan yaparken, bankacılık endeksinde yüzde 0,37’lik gerileme kaydedildi. Holding endeksi de değer kaybeden endeksler arasında yer aldı. Değer kaybı yüzde 0,69’u buldu.

Turizm Güne Yüzde 1,49’luk Azalışla Başladı

Borsa İstanbul’da sektör endekslerinin açılışı da düşüş yönlü oldu. Azalış tüm endekslerde gözlemledi. En fazla düşüş kaydeden endeks ise turizm olarak dikkat çekti. Kayıp yüzde 1,49’u bulan oranda gerçekleşti.

Dünkü Değer Kaybı Yüzde 2,17 Oldu

Bilindiği üzere Borsa İstanbul dün uluslararası piyasadan negatif yönlü ayrışmıştı. Ayrışmayı jeopolitik risklerin artması, döviz cephesinin yükseliş eğiliminde olması tetiklemişti.

BIST 100 endeksi dünü azalışla yapmış, gerileme Cuma gününe kıyasla yüzde 2,17’yi bulmuştu. Endeksin kapanış puanı 112.159,21 olarak kayda geçmişti. Gün sonunda ulaşılan işlem hacmi ise 7 milyar 100 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Piyasaların Yönünü Açıklamalar Belirleyecek

Piyasa uzmanlarına göre, Suriye’den gelen haberler borsayı etkilemeye devam edecek. Bu noktada ABD ve Türkiye cephesinden yapılacak yorumlar ve açılamalar piyasaların ne yönde hareket edeceğini belirleyecek.

Piyasalar Açıklanacak Enflasyon Verilerini Bekliyor

Piyasalar bugün, Avrupa’nın enflasyon rakamlarını yakından izleyecek ve açıklamalar piyasalara olumlu veya olumsuz yansıyacak.

BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren uzmanlara göre endeks bugün 111.500 seviyesinde destek noktasına ulaşmış olacak. BIST 100’ün direnç noktası ise 114.000 puan olacak.