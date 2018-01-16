Vodafone İstanbul Maratonu İçin Son Kayıt Tarihi Açıklandı
Advert Advert Advert


Vodafone İstanbul Maratonu İçin Son Kayıt Tarihi Açıklandı


Vodafone İstanbul Maratonu İçin Son Kayıt Tarihi Açıklandı
Vodafone İstanbul Maratonu İçin Son Kayıt Tarihi Açıklandı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-16 Saat: 11:15:34
Anasayfa Şirketler Vodafone İstanbul Maratonu İçin Son Kayıt Tarihi Açıklandı

Vodafone İstanbul sponsorluğu ile yürütülecek maraton için kayıtlar devam ediyor. Son kayıt tarihinin 12 Mart olduğu açıklandı.

16 Ocak 2018 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, 8 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'nın harika manzarası eşliğinde koşulacak. Yenikapı Miting Alanı’nda başlayıp Eyüp Feshane’den dönüşle yine aynı noktada son bulacak 21 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek yarı maratona son kayıt tarihi 12 Mart Pazartesi olarak belirlendi. Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na toplu kayıtlar ise 5 Şubat'tabaşlayacak.

Yarı Maraton (21K), Çeyrek Maraton (10K) ve Business Maraton kategorilerinde koşulacak Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’na bugüne kadar 21K kategorisinde 621, 10K kategorisinde 350 kişi olmak üzere toplam 971 kişi başvurdu.

Dünyanın En İyi 10 Yarı Maratonu Arasında

Geçen yıl itibariyle Altın Kategori’ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip bulunuyor. Düzenlendiği yıllarda elit atletler tarafından rekor hedeflenerek koşulan ve tüm atletlerin büyük beğenisini toplayan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na www.yarimaraton.istanbul resmi internet sitesinden kayıt yaptırılabiliyor.

vodafone maratonu ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Yarın Geçerli Olacak Elektrik Fiyatları Belirlendi!
Spot Piyasada Yarın Geçerli Olacak Elektrik Fiyatları Belirlendi!
17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı
17 Ocak'ta Yıkılması Planlanan Akmerkez İçin Durdurma Kararı