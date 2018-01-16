Beşir Derneği Kış Yardımlarını Sürdürüyor

Beşir Derneği, binlerce hayırseverin desteği ile hazırlanan giyim ve yakacak yardımlarını, kışın zor şartlarda yaşamaya çalışan insanlarımıza ulaştırmak için harekete geçti. Türkiye’nin her yerinde yapılan yardım organizasyonları çerçevesinde odun, kömür, soba, battaniye ve doğalgaz fatura desteği ulaştıran dernek, aynı zamanda kurduğu aşevleri ile acil durumlarda günde 21 bin kişiye sıcak yemek servisi yapabiliyor.

Ülkemizde kış aylarındaki sıcaklık ortalaması 0 ile 5 derece arasında değişiyor. Bu şartlarda ise kendini kalın kıyafetler ya da yakacakla koruyamayan insanların vücut ısılarının ölümcül seviyelere düşmesi işten bile değil. Bu tip durumlarda donma tehlikesi vücut ısısının sadece 1- 2 derece dalgalanması ile gerçekleşiyor ve ne yazık ki ülkemizde bu tip durumlar ile karşılaşma ihtimali olan, başta Suriye’deki savaştan kaçan muhacirler olmak üzere birçok vatandaşımız var. Beşir Derneği, kültürümüzdeki “paylaşma” geleneğinden aldığı kuvvetle, Türkiye’nin 12 noktasında bulunan lojistik depolarından ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı ulaştırıyor. Aynı zamanda bölgede kurduğu “paylaşım noktaları” ile yardıma gereksinim duyan insanlar için ücretsiz gıda, temiz içme suyu ve hijyen malzemeleri de sağlıyor.

Gıdadan giyime, eğitimden kültür sanata, yakacaktan sağlığa kadar pek çok alanda insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, çalışmalarının büyük kısmını Türkiye’de gerçekleştiriyor ve 250’den fazla temsilciliğiyle vatandaşların yardımına koşuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin her yerinde tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımlar yapılıyor. Beşir Derneği, tüm yurt genelinde yakacak, battaniye, soba ve kömür gibi kışlık yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Yurtdışında ise Fırat Kalkanı kapsamında kontrol altına alınan bölgeler başta olmak üzere İdlib, Halep, Hama gibi yerlerde kışlık yardım çalışmalarına hız veren Beşir Derneği’nin Yurtdışı Koordinatörü Abdülhakim Bayram, bölgedeki hayat şartlarının mevsim koşullarına ve savaş durumuna göre değişkenlik gösterdiğini ancak dernek olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Değişen şartlar çerçevesinde bölge halkı için en uygun yardım çeşidini belirlediklerini, dağıtım yapmak yerine yardım yapmayı amaçladıklarını ve bunu en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.