Kripto Para Piyasasının İşlem Hacmi 700 Milyar Dolar Sınırının Altında!
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Kripto Para Piyasasının İşlem Hacmi 700 Milyar Dolar Sınırının Altında!


Kripto Para Piyasasının İşlem Hacmi 700 Milyar Dolar Sınırının Altında!
Kripto Para Piyasasının İşlem Hacmi 700 Milyar Dolar Sınırının Altında! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-16 Saat: 11:41:58
Anasayfa Borsa&Finans Kripto Para Piyasasının İşlem Hacmi 700 Milyar Dolar Sınırının Altında!

Kripto para birimlerinin oluşturduğu piyasada düşüşler devam ediyor. Piyasanın işlem hacmindeki gerileme yüzde 8’i aştı.

Kripto para birimlerinin oluşturduğu piyasada düşüşler devam ediyor. Piyasanın işlem hacmindeki gerileme yüzde 8’i aştı.

Kripto Para Piyasasındaki Değer Kaybı Yüzde 8,9’u Buldu

Merkezi hiçbir otoriteye bağlı olmadan işlem gören kripto para piyasası yatırımcıya yüksek kazanç vaat ederken, son günlerde sürekli düşüş haberlerine konu olmaya başladı. Bazı ülkeler bu para piyasalarına yönelik tedbirler aldı. Bazı ülkelerin yaptırımları ise yasaklama yönünde oldu. Piyasaya yönelik düzenleme yapmayan ülke yönetimleri ise, yatırımcıları sert düşüşler konusunda uyardı. Sanal para piyasasında tüm bu gelişmeler kaydedilirken, piyasanın işlem hacmi yüzde 8,9’u bulan oranda geriledi. Piyasanın işlem hacmi 700 milyar dolar sınırının altına düştü. Toplamdaki işlem hacmi ise 651 milyar 723 milyon dolar olarak hesaplandı.

Geçen bir haftalık zaman diliminde piyasaya 66 yeni sanal para birimi daha dahil edildi. Kripto para sayısı artış sonrasında bin 450’ye ulaştı. Piyasanın en büyüğü olarak işlem gören Bitcoin’in geçen 24 saatlik değişiminde düşüşün yüzde 3,6 olduğu dikkat çekti. Bir Bitcoin gerileme ardından 13 bin 358 dolardan işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasası 651 milyar dolardan oluşurken, Bitcoin toplamdan yüzde 34,4’lük pay almayı başardı. Geçen 24 saat baz alındığında Bitcoin’in işlem hacminin 41 milyar 167 milyon dolar olduğu belirlendi.

Piyasada bulunun diğer para birimlerinin son 24 saatlik gelişimi ise şöyle kaydedildi. Ripple’deki azalış yüzde 14,59’a ulaştı. Cardano yüzde 12,78’lik azalış kaydetti. Bitcoin Cash’da gözlemlenen düşüş yüzde 9,94’ü buldu. Son 24 saatte yukarı yönlü hareket eden Ethereum’da yüzde 8,16 değer kaybetti. 

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